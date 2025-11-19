#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Қоғам

Қазақстанда ипотека бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі уақытша 25% деңгейінде сақталады

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 12:58 Фото: freepik
Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов 2025 жылғы 19 қарашада Үкімет отырысында Қазақстандағы ипотекалық займдардың болашағына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Тимур Сүлейменовтің мәліметінше, ипотекалық тұрғын үй займдары бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің (ЖТМ) шекті мәні уақытша 25% деңгейінде сақталады, бұл шек 2026 жылғы 1 шілдеге дейін қолданыста болады.

"Бұл халыққа ипотекалық кредиттердің қолжетімділігін қамтамасыз ету мен банк секторының тұрақтылығын сақтау арасындағы балансты сақтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 2026 жылғы 1 шілдеден бастап ипотека бойынша шекті ЖТМ-ді LTV-ге байланыстыру мүмкіндігі қарастырылады. Бұл тәсіл несиенің қамтамасыз етілу деңгейін және нарықтағы нақты жағдайларды ескереді, яғни әлдеқайда негізді және экономикалық тұрғыдан обоснованное шешім болады", – деді ол.

Инфляциялық әсерді азайту үшін "қазір сатып ал – кейін төле" (BNPL) қызметтері мен рассрочка нарығын реттеу тәсілдері әзірленетін болады.

2025 жылғы 5 қарашада Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің төрайымы Мадина Абылқасымова ипотекалық несие беру әдістемесін қайта қарау жоспарлары туралы хабарлаған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Үкімет әлеуметтік маңызды азық-түлік бағасының өсуіне жол бермейді
13:07, Бүгін
Үкімет әлеуметтік маңызды азық-түлік бағасының өсуіне жол бермейді
Ұлттық банк басшысы теңгенің әлсіреуін демалыс маусымымен байланыстырды
10:55, 15 шілде 2025
Ұлттық банк басшысы теңгенің әлсіреуін демалыс маусымымен байланыстырды
Сүлейменов: 20%-дан жоғары мөлшерлемемен ипотекаға тыйым салу ұсынылып отыр
16:50, 10 қазан 2025
Сүлейменов: 20%-дан жоғары мөлшерлемемен ипотекаға тыйым салу ұсынылып отыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: