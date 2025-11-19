#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
521.01
603.43
6.42
Қоғам

Үкімет әлеуметтік маңызды азық-түлік бағасының өсуіне жол бермейді

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 13:07 Фото: Zakon.kz
Вице-премьер Серік Жұманғарин 2025 жылғы 19 қарашада үкімет отырысында азық-түлік бағасының өсуіне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, халық көбінесе 29 түрлік өнімді тұтынады.

"Шын мәнінде, азық-түлік себетінде 160 түрлі тауар бар. Қазір негізінен әлеуметтік маңызды азық-түлік тізіміне кірмейтін тауарлардың бағасы өсіп жатыр. Ал әлеуметтік маңызды азық-түлік бағасы өспейді. Осы айда екі апта ішінде тек 0,1% ғана өсті. Менің ойымша, ӘМАТ бағасы өсіп кетпейді, себебі біз оны бақылауда ұстап отырмыз", – деді Жұманғарин.

Ол сондай-ақ қазіргі кезде баға өсімі әлеуметтік маңызды тізімге кірмейтін өнімдерге қатысты екенін атап өтті.

"Сауда үстемеақысын бақылау мүмкіндігі бар. Бірақ қазір қызанақ, қияр, әртүрлі ет өнімдерінің бағасы өсіп жатыр, олар әлі маусымдық кезеңде әлеуметтік маңызды тізімге кірмейді. Сол сияқты қарақұмық та қымбаттап отыр. Оның қолдану аясы кең емес, бірақ тауар ретінде бағасы айтарлықтай өсті", – деді Жұманғарин.

Еске салсақ, бұған дейін вице-премьер картоп экспортына шектеу енгізу жоспарын жариялаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алғабас ауылындағы өрт: зардап шеккендердің жағдайы – тұрақты ауыр
14:08, Бүгін
Алғабас ауылындағы өрт: зардап шеккендердің жағдайы – тұрақты ауыр
Үкімет Қазақстанда азық-түлік қымбаттауының басты себебін атады
13:53, 22 қараша 2022
Үкімет Қазақстанда азық-түлік қымбаттауының басты себебін атады
Қазақстанда картоп экспортына тыйым салу жоспарлануда
10:39, Бүгін
Қазақстанда картоп экспортына тыйым салу жоспарлануда
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: