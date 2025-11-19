Қазақстанда дәрігерлерді қорғау үшін қылмыстық жауапкершілік күшейтіледі
Фото: Zakon.kz
Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов 2025 жылғы 19 қарашада брифингте Қазақстанда медицина қызметкерлерін қорғауды күшейту жоспарланып отырғанын хабарлады. Бұл мақсатта оларды қорғауға бағытталған заңнамаға өзгерістер енгізу ұсынылады, деп жазады Zakon.kz.
Депутат заң жобасын жақында қабылданғанын атап өтті.
"Қазіргі норма бойынша жеңіл жарақат немесе соққы үшін Қылмыстық кодекстің жалпы нормаларына сәйкес 25 немесе 50 тәулік қарастырылған. Айыппұлдар туралы айтсақ, шамамен 200 АЕК. Егер субъект ретінде медицина қызметкері – дәрігер, медбике, санитар немесе жедел жәрдем жүргізушісі болса, оған қатысты осындай бұзушылықтар кезінде – 3 жылға дейін немесе 1000 АЕК. Сондай-ақ 600 сағат қоғамдық жұмысқа тарту қарастырылған. Яғни, субъект медицина қызметкері болған жағдайда жауапкершілік айтарлықтай күшейтіледі", – деді Асхат Аймағамбетов.
Ол медицина қызметкерлеріне шабуыл жасауға жаза қатаңдатылуы олардың өзін қорғау үшін қажет екенін атап өтті.
"Егер орташа немесе ауыр зиян келтірілсе, жазасы одан әрі қатаңдайды – ақыр соңында 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру мүмкін. Бір жағынан, бұл қатаң, екінші жағынан әділ түзетулер деп есептеймін, олар дәрігерлерімізді қорғауға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда көптеген дәрігерлер қабылдау бөлімінде жұмыс істеуден қорқады. Қазіргі әлемде дәрігерлер тапшылығы жоғары. Бізге дәрігерлер қажет, оларды қорғауымыз керек, әйтпесе қазақстандық мамандар Еуропаға кетуі мүмкін. Олар сонда "қол-аяқпен" қабылданады. Бұл норманы біз қазір жұмыс топтарында талқылап жатырмыз. Үкімет пен ІІМ толық қолдау көрсетеді", – деді депутат.
2025 жылғы 23 шілдеде премьер-министр Олжас Бектенов медицина қызметкерлеріне жасалған шабуылдарды құқықтық әдістермен шешу қажеттігін мәлімдеген болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript