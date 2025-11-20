Қазақстанға заңсыз тауық өнімін жеткізу әрекеті әшкереленді
Қазақстанға Ресейден заңсыз түрде тауық жұмыртқасын әкелуге тырысқан партия тоқтатылды, деп хабарлайды Zakon.kz 2025 жылғы 20 қарашада Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Белгілі болғандай, Самара облысынан Қызылорда облысына бағыт алған жүк көлігі "Сырым" ветеринарлық бақылау бекетінде тоқтатылды.
Тексеру кезінде мамандар 63 000 тауық жұмыртқасынан тұратын партияны анықтады.
Документтік бақылау нәтижесінде бұзушылық анықталды: ветеринарлық серік құжаттарында көрсетілген жіберуші ЕАЭО-ның жануарлар өнімін жеткізуге құқықты ұйымдар тізімінде жоқ.
Сондықтан жүк кері қайтарылды.
Сонымен қатар, жүргізушіге қатысты Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 406-бабы бойынша әкімшілік хаттама жасалып, айыппұл салынды.
Еске салсақ, 17 қарашада сол бекетте құрама тауық шаруашылығы өнімінің ірі партиясын заңсыз әкелу әрекеті де алдын алынды.
