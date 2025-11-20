Қызылорда облысында мал ұрлығының 3 дерегі ашылды
Іс-шараның мақсаты – халық арасында мал ұрлығының алдын алу, профилактикалық жұмыстар жүргізу, сондай-ақ бұрын тіркелген мал ұрлықтары бойынша қылмыстарды ашу.
Полиция қызметкерлері жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, облыс көлемінде мал тасымалдайтын автокөліктерді, сондай-ақ мал және ет сату орындарының заң талаптарына сәйкестігін тексеруде.
Іс-шараның бір күнінде мал ұрлығының 3 дерегі ашылды, оның бірі – өткен жылы тіркелген қылмыс. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы жануарларын заңсыз тасымалдаудың 2 дерегі, үй жануарларын белгіленбеген жерлерде жаюдың 9 дерегі анықталды.
Мысалы, Қазалы аудандық полиция бөліміне аудан тұрғыны хабарласып, жайылымнан сиырының жоғалғанын айтқан.
Жедел іздестіру шаралары нәтижесінде осы іске қатысы бар күдікті ұсталып, тергеу жүріп жатыр.
