Қоғам

Қызылорда облысында мал ұрлығының 3 дерегі ашылды

20.11.2025 12:42
Іс-шараның мақсаты – халық арасында мал ұрлығының алдын алу, профилактикалық жұмыстар жүргізу, сондай-ақ бұрын тіркелген мал ұрлықтары бойынша қылмыстарды ашу.

Полиция қызметкерлері жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, облыс көлемінде мал тасымалдайтын автокөліктерді, сондай-ақ мал және ет сату орындарының заң талаптарына сәйкестігін тексеруде.

Іс-шараның бір күнінде мал ұрлығының 3 дерегі ашылды, оның бірі – өткен жылы тіркелген қылмыс. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы жануарларын заңсыз тасымалдаудың 2 дерегі, үй жануарларын белгіленбеген жерлерде жаюдың 9 дерегі анықталды.

Мысалы, Қазалы аудандық полиция бөліміне аудан тұрғыны хабарласып, жайылымнан сиырының жоғалғанын айтқан.

Жедел іздестіру шаралары нәтижесінде осы іске қатысы бар күдікті ұсталып, тергеу жүріп жатыр.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
