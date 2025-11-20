ІІМ Қазақстан азаматтарын тіркеу ережелерін өзгертті
Осыған сәйкес, Қазақстандағы тұрғындардың тұрақты мекенжайы бойынша немесе уақытша тұру (тұру) орны бойынша тіркеуі тұрғын үйдің меншік иесінің немесе жалдаушысының жазбаша немесе электрондық түрде берілген келісімімен, электрондық цифрлық қолтаңба арқылы расталған жағдайда жүзеге асырылады.
Тұрғын үй меншік иесінің немесе жалдаушысының тіркеу құқығын растау үшін, мекенжай кодын тіркеу органдары тұрғын үйдің иесі туралы ақпаратты ақпараттық жүйелерден алады.
Тіркеу келесі нысандарда жүргізіледі:
- тұрғын үйлер, пәтерлер, бақша серіктестіктері мен кооперативтерінің дачалық ғимараттары;
- жатақханалар, қонақүйлер, демалыс үйлері, санаторийлер, профилакторийлер, емдеу мекемелері;
- интернаттар, пансионаттар, қарттар үйлері;
- адамдардың тұруына арналған басқа да ғимараттар мен бөлмелер.
Астанада тіркеу тұрғындар мен уақытша тұру орындарының нормативтері ескеріле отырып жүргізіледі, олар Астананың жергілікті өкілетті органымен бекітіледі. Нормативтерден тыс тіркеуге тек тұрғын үйдің меншік иесінің жұбайы, туыстары, балалар, қамқорлығындағы адамдар немесе студенттер (күндізгі оқу формасында) ғана рұқсат етіледі.
Нормативтерден тыс тіркеу кезінде азаматтардың осы категорияларға жататынын растайтын мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері арқылы немесе құжаттар бойынша алынады.
Тіркеуге арналған құжаттар:
- жеке куәлік немесе 16 жасқа дейінгі балаларға – туу туралы куәлік;
- тұрғын үйдің меншік иесінің немесе сенімді тұлғаның жеке куәлігі және тіркеуге келісім;
- меншік иесінің өз тұрғын үйінде тіркеу кезінде келісім қажет емес.
Қазақстанға тұрақты тұруға келген азаматтар паспортты, бұрынғы тұрғылықты жерден шығарылғаны туралы құжатты немесе азаматтығы жоқтығын растайтын анықтаманы ұсынады. Егер бұл құжаттар жоқ болса, азамат уақытша тұру орнында тіркеледі.
Тіркеуден шығу жағдайлары:
- меншік иесінің өтініші бойынша, тіркелген адамның қатысуынсыз;
- шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ тұлғалардың РК-да тұрақты тұру рұқсаттамасының жойылуы;
- азаматтықты жоғалту немесе тоқтату жағдайлары.
Уақытша тұру орнынан бұрынғы мерзімнен бұрын кету кезінде тіркеуден шығу тұрғын үйдің меншік иесінің немесе сенімді тұлғаның өтініші бойынша жүргізіледі.
Бұйрық 2025 жылғы 30 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.