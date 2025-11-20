#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Қоғам

Сарапшы: Алдағы үш жылда несие пайызы түсуі мүмкін

Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, автокредит, автокредитование , сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 15:05 Фото: freepik
Халықтың әл-ауқатын арттыру үшін қабылданған бағдарлама алдағы үш жылда несиенің арзандауына сеп болады.

Экономикалық зерттеулер институтының сарапшылары осылай дейді.

Келесі жылы ипотекалық кредиттер бойынша жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі 25-тен 20 пайызға дейін төмендейді, деп жазады qazaqstan.tv.

Арнайы әдістеме жасақталмақ. Ипотеканың пайыздық мөлшерлемесі бастапқы жарнаға қарай әркелкі белгіленуі мүмкін.

Бұдан бөлек жалақы көлемі де өседі. Жыл сайын екі есе көтеріледі деген болжам бар. Бірақ бұл әрине әр мемлекеттік мекеме Үкіметте жүктелген міндеттерді уақытылы әрі сапалы орындаса ғана мүмкін болады. Дастан Әкебаев, ҰЭМ Экономикалық зерттеулер институты АҚ басқарма төрағасының орынбасары
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
