Қостанайда вейптерді заңсыз әкеліп сату ісі сотқа жіберілді
Тергеу барысында анықталғандай, Қарағанды облысының, Саран қаласының тұрғыны Ресейден электрондық тұтыну жүйелерін сатып алып, оларды Қазақстанға заңсыз жолмен енгізіп отырған. Тауарды Қостанай облысының өткізу бекеттері арқылы өткізіп, кейін өзіне тиесілі Telegram-арна арқылы сатқан.
Күдіктінің әрекеттеріне Қылмыстық кодекстің 301-1-бабының 1 және 2-бөлімдері бойынша құқықтық баға берілді. Аталған баптар мүлкін тәркілеуді көздей отырып, екі жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасын қарастырады.
Қылмыстық іс Қостанай қаласы №2 сотына жолданды.
Прокуратура 2024 жылғы 19 сәуірде қабылданған заңға сәйкес, электрондық тұтыну жүйелерін, сондай-ақ оларға арналған сұйықтықтар мен хош иістендіргіштерді әкелуге, өндіруге, таратуға және сатуға толық тыйым салынғанын еске салды.