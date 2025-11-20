#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанның қай өңірлерінде жалақыны кешіктіру жағдайы жиі орын алады

Деньги, тенге, калькулятор, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 17:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Мемлекеттік еңбек инспекциясы комитетінің төрағасы Мейрамбек Ахметов 2025 жылғы 20 қарашада ОКҚ-да өткен брифинг барысында жалақы бойынша қарыздары бар кәсіпорындар туралы айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мейрамбек Ахметовтың айтуынша, жалақы уақытылы төленбеген жағдайда айыппұл қарастырылады.

"Мұндайда біз жұмыс берушіні ӘҚБтК-нің 86-бабына сәйкес әкімшілік жауапкершілікке тартамыз, яғни айыппұл салынады", - дейді ол.

Оның мәліметінше, жыл басынан бері еңбекақы бойынша 2,3 млрд теңгеден астам берешек анықталды. Мемлекеттік инспекторлар оның 2 млрд теңгесін немесе 86%-ын өндіріп берді. Бақылау шараларының нәтижесінде шамамен 50 мың жұмыскердің құқықтары қорғалды.

"Бүгінгі таңда ағымдағы және мерзімі өткен берешек 63 кәсіпорында 1 302 жұмыскер алдында 971,6 млн теңгені құрайды. Ең жоғары берешек Алматы облысында – 195,6 млн теңге, Шығыс Қазақстан облысында – 140,5 млн теңге, Астана қаласында – 124 млн теңге тіркелген", - дейді ол.

Бұдан бөлек, банкроттық немесе оңалту рәсімдеріндегі 57 кәсіпорында 1 502 жұмыскер алдында 1 405,1 млн теңге көлемінде еңбекақы бойынша берешек сақталуда. Ең ірі қарыз көлемі Алматы облысының кәсіпорындарында – 384,4 млн теңге, Қостанай облысында – 287,1 млн теңге және Шығыс Қазақстан облысында – 181,9 млн теңгені құрады.


"Бір ай, кейде екі-үш ай жалақы төлебейтін кездер болады. Бұл, көбіне проблемалық кәсіпорындар. Көбіне олар банкроттық жариялауға дайындалады, кейде оңалту шараларынан өтіп жатады. Яғни, проблемалық, шоттары бұғаттаулы, мүлкі де жоқ, төлейтін ештеңесі жоқ дегендей", – дейді Ахметов.

Айта кетсек, Мәжіліс депутаты Нартай Сәрсенғалиев 2025 жылғы 19 қарашада палата пленарлық отырысында жалақыны кешіктірген жұмыс берушілерге айыппұл енгізуді ұсынды.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
