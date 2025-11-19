Адамдар азық-түлікті несиеге сатып алады: депутат жалақыны кешіктірген жұмыс берушіні жазалауды ұсынды
Фото: Zakon.kz
Мәжіліс депутаты Нартай Сәрсенғалиев 2025 жылғы 19 қарашада палата пленарлық отырысында жалақыны кешіктірген жұмыс берушілерге айыппұл енгізуді ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Нартай Сәрсенғалиев азық-түлік бағасының өсуі қазақстандықтардың лайықты тұрмысын қиындатып отырғанын атап өтті – жұмысшылар уақытында жалақы алмайды, сондықтан азық-түлікті тіпті несиеге сатып алуға мәжбүр.
"Біз бұл мәселені заңнамалық тұрғыдан қатаңдатқымыз келеді. Жалақы толық көлемде және белгіленген мерзімде төленбеген жағдайда жұмыс беруші жауапқа тартылып, айыппұл қосылған жалақыны төлеуге міндетті болуы керек. Біз базалық мөлшерлемелердің 1,25-тен 5 есеге дейінгі аралығында айыппұл енгізуді ұсынамыз. Алайда үкімет бізді қолдамады. Бүгінде көп өтініш түсіп жатыр. Министрлік бұл жағдайда жалақы берешегін болдырмау үшін қандай шаралар қолданады?" – деді депутат.
Еңбек вице-министрі Асқарбек Ертаев уақытында жалақы төлемейтін жұмыс берушілер Еңбек кодексі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылып жүргенін айтты.
"Айыппұл көлемін көбейту мәселесін көтердік, Ұлттық кәсіпкерлер палатасы "Атамекен"мен бірге жұмыс жасадық. Біз бұл мәселені "Атамекен" өкілдерімен бірге жетілдіру үстіндеміз. Олар айыппұлды көбейтуге қарсы, өйткені барлық жұмыс берушінің мұндай мүмкіндігі жоқ – бұл фактпен негізделеді. Бірақ біз осы мәселені қайта қарауды жалғастырамыз", – деп толықтырды спикер.
2025 жылғы 15 қазанда Мәжіліс шетінде депутат Бақытжан Базарбек өзіне 8-9 бөліп төлеу рәсімделгенін мойындады, өйткені жалақыны күтуге тура келеді.
Бүгін, 2025 жылғы 19 қарашада, Мәжіліс депутаттары еңбекті қорғау және еңбек құқықтарын жетілдіру мәселелері бойынша заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript