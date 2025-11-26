Депутат Қазақстандағы ет экспортына салынған тыйымның күшін жоюды сұрады
Темір Қырықбаев еліміздің ет экспортына енгізілген тыйымға байланысты өз атына фермерлерден, қайта өңдеушілерден және салалық бірлестіктерден көптеген өтініштер келіп түсіп жатқанын айтты.
"Тыйымның салдарынан басқа фермерлердің табысы төмендеп, сатып алу бағасы күрт құлдырап, инвестициялық тартымдылық төмендеп, нарық механизмдері бұзылып, хаос пен белгісіздікті тудырып отыр. Экспортқа тыйым салу – экономикалық тұрғыдан негізсіз деп санаймын, өйткені, бұл шешім болашақта еліміздің сыртқы нарықтарға қол жеткізуін шектейді және алдағы уақытта ірі қара мал бағасының үш есеге өсіп кетуіне ықпалын тигізеді", - деді ол.
Ол бірнеше рет сиыр етін экспорттауға тыйым салған Аргентина мысалға келтірді. Нәтижесінде, депутаттың айтуынша, мал саны миллиондаған басқа қысқарып, мыңдаған фермерлік шаруашылықтар банкротқа ұшыраған, экспорт екі есеге дейін төмендеген, нарықтарды бәсекелестер жаулап алып, саланы қалпына келтіру 10 жылдан астам уақытқа созылған.
"Бұл жағдайда Үкімет халық үшін еттің бөлшек бағасын төмендетеміз деп жариялаған мақсатына жете алмады. Өйткені нарықтың заңдылықтарын күшпен өзгерту мүмкін емес. Егер ет өндіру тиімсіз болса, онда баға, керісінше, барлық тұтынушы үшін қымбаттай түседі. Шектеуді алып тастау арқылы еліміз мал басын сақтап қалуға, фермерлердің банкротқа ұшырауын болдырмауға, дәстүрлі саланы сақтауға және экспорттық әлеуетті ұзақ мерзімді дамытуға мүмкіндікті жіберіп алмауы тиіс", деген депутат Қазақстан Республикасынан ет өнімдерін экспорттауға қойылған тыйымды толық және шартсыз жоюды сұрады.
Айта кетсек, Мемлекет басшысы Ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің екінші форумында Қазақстан Азияға ірі ет жеткізуші елге айнала алатынын айтқан болатын.