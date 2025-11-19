Депутат ата-аналарға арналған қысқартылған жұмыс күнін заңмен бекітуді талап етті
Мәжіліс депутаты Қарақат Әбден 2025 жылғы 19 қарашада өткен палата отырысында кішкентай балалары бар ата-аналар үшін қысқартылған жұмыс күні мәселесін көтерді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Еңбек кодексіне енгізілетін өзгерістерді талқылау барысында Қарақат Әбден жұмыс істейтін ата-аналар үшін қысқартылған жұмыс күні — жеңілдік те, артықшылық та емес, отбасы институтын сақтауға, ұлт денсаулығын нығайтуға және баланың үйлесімді дамуын қамтамасыз етуге бағытталған тетік екенін атап өтті.
"Ата-ананың баласының жанында артық өткізе алатын бір сағаты — оның болашағына салынған инвестиция, отбасының тұрақтылығы, қоғамның тұрақтылығы. Ата-ананың балабақшадан баласын уақытында алып кету мүмкіндігі. Оның тәрбиесі мен денсаулығына көбірек көңіл бөлу — бұл тұрмыстық ұсақ-түйек емес, мемлекет жүргізетін стратегиялық саясаттың элементі", – деді депутат.
"Бұл жерде қосымша бюджет шығындары туралы әңгіме болып отырған жоқ, тек еңбек заңнамасында реттеуге болатын қарапайым өзара алмастырылушылық туралы сөз. Тақырыптың маңыздылығын ескере отырып, кішкентай балалары бар жұмыс істейтін ата-аналар үшін жұмыс уақытын қысқарту мәселесіне қайта оралу қажет деп санаймын. Сондай-ақ бұл норманы заңнамалық деңгейде бекіту мүмкіндігін қарастыру керек. Маңыздысы – осы норманы бекітіп қана қоймай, кәсіпорындардың барлығында, меншік нысанына қарамастан, соның ішінде мемлекеттік қызметте де оның орындалуын қамтамасыз ету. Уәкілетті органдарда тиісті бақылау тетіктері болуы тиіс", – деді депутат.
Ол бұл мәселені заң жобасының екінші оқылымына дейін қайта қарауды сұрады.
Бүгін, 2025 жылғы 19 қарашада, Мәжіліс депутаттары еңбек жағдайының қауіпсіздігін жетілдіру және жұмысшылардың еңбек құқықтарын қорғау мәселелері бойынша заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады.
