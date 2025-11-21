#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда 300 тоннаға жуық өнім ұсынылатын жәрмеңке өтеді

Алматыда Абай, Жетісу, Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарының тауар өндірушілері қатысатын кеңейтілген ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді., сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 16:15 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда Абай, Жетісу, Шығыс Қазақстан және Алматы облыстарының тауар өндірушілері қатысатын кеңейтілген ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтеді.

Жәрмеңкеде жалпы көлемі 300 тонна болатын 50-ден астам түрлі өнім ұсынылады. Оның ішінде:

  • ет өнімдері – 80 тонна,
  • жеміс-жидек және көкөніс – 80 тонна,
  • сүт өнімдері – 40 тонна,
  • өзге де тауарлар – 100 тонна.

Жәрмеңке 22-23 қараша күндері сағат 08:00-17:00 аралығында Қазыбек би көшесінде, Абылай хан даңғылынан Панфилов көшесіне дейінгі аумақта өтеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
