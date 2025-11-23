#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда Сайран көліндегі понтон көпірлер неге алынып тасталды - әкімдік түсініктемесі

Сайран көлі, Алматы, понтон көпірлер, әкімдік, түсініктеме , сурет - Zakon.kz жаңалық 23.11.2025 14:57 Сурет: Zakon.kz
Алматы қаласының әкімдігі Zakon.kz сайтына биыл ғана Сайран көлінде пайда болған понтон көпірлер неге бөлшектеліп, қайта құрылғанын түсіндірді.

Сайран көлінде орналасқан понтон көпірлер қысқы кезеңге арналған жыл сайынғы консервациялау және көлдегі су деңгейінің төмендеуіне байланысты уақытша алынып, басқаша жасалды", деп хабарлады Алматы қаласы әкімдігі 2025 жылғы 23 қарашада.

"Келесі жылдың көктемінде су қоймасының деңгейі қалпына келгенде бұл құрылымдар қайта орнатылады", делінген Zakon.kz-ның ресми сауалына берілген жауапта.

Әкімдіктің баспасөз қызметі құрылымдарды қанағаттанарлық техникалық жағдайда сақтау мақсатында жыл сайын оны бөлшектеп, оған қатысты монтаждау жұмыстары жүргізіліп отыратынын нақтылады.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
