Қоғам

Жедел жәрдем қызметкерлері науқасты далада қалдырды: Қазақстан билігі желіде тараған бейнеге түсініктеме берді

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 11:16 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Қазақстанның жалған ақпаратқа қарсы күрес орталығы 23 қарашада әлеуметтік желілерде және кейбір онлайн-БАҚ-та қазақстандық жедел жәрдем қызметкерлері науқасқа медициналық көмек көрсетпей, көшеде қалдырып кеткені туралы фейк видео тарап жатқанын жазды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Орталық ақпаратына сүйенсек, роликке жүргізілген талдау көрсеткендей, видеодағы адамдар қазақстандық жедел жәрдем қызметкерлері емес:

  • Киім үлгісінде ҚР-дағы жедел медициналық көмек бригадалары үшін міндетті болып табылатын мемлекеттік және ведомстволық белгілер жоқ.
  • Киімнің түс гаммасы мен үлгісі Қазақстанда қолданылатын бірыңғай стандартқа сәйкес келмейді.
"Таратылған видеода авторлар қатысу әсерін күшейтетін және көрерменде жағымсыз эмоциялар тудыратын аудио жолақты мақсатты түрде салған. Мұндай техникаларды қолдану жағдайды бұрмаланған түрде қабылдауды қалыптастыруға және аудиторияға эмоциялық қысымды арттыруға бағытталған манипуляцияның әдістері болып табылады. Бұл роликтің ақпарат беру үшін емес, керісінше негативті күшейту және шұғыл қызметтерді дискредитациялау үшін жасалғанын қосымша растайды",- делінген ақпаратта.

Бұл ретте, роликтегі оқиға 2024 жылдың 11 наурызында Волгоград қаласында болғаны және сол уақытта ресейлік БАҚ-та кеңінен жарияланғаны анықталды.

Бұған дейін кісі өлтіруге шақырған алты адам Қазақстанның төрт қаласында ұсталғанын жазғанбыз.

Астанада жедел жәрдем көліктерінің қысқаруы туралы ақпарат жалған болып шықты
09:47, 01 маусым 2023
Астанада жедел жәрдем көліктерінің қысқаруы туралы ақпарат жалған болып шықты
Желіде астананы Түркістанға көшіру туралы ескі фейк тағы да тарап жатыр
01:07, 23 маусым 2023
Желіде астананы Түркістанға көшіру туралы ескі фейк тағы да тарап жатыр
Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті желіде тараған ақпаратқа қатысты түсініктеме берді
16:46, 31 тамыз 2024
Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті желіде тараған ақпаратқа қатысты түсініктеме берді
