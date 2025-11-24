#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Қоғам

Павлодар облысында балаларын қараусыз қалдырған ата-аналар жауапкершілікке тартылды

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.11.2025 14:38 Фото: Zakon.kz
Құқық бұзушылықтың алдын алуға және қызмет көрсетілетін аумақтардағы мәселелерді зерделеуге бағытталған "Учаске" жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында Павлодар облысында полицейлер 220 мыңнан астам тұрғын үйді тексерді.

Тексеру нәтижесінде отбасылық-тұрмыстық қатынастар саласындағы құқыққа қарсы әрекеттері үшін 289 құқықбұзушы жауапқа тартылды. Қоғамдық орындарда алкогольдік ішімдік ішкені үшін 2250 павлодарлық әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Сонымен қатар тұрақты мекенжайы жоқ 499 адам ұсталып, олардың 125-і қабылдау-тарату орнына орналастырылды. Осы кезеңде полиция қызметкерлерінің ерекше бақылауында тұрмысы төмен және қолайсыз отбасылар болды.

Балаларды тәрбиелеу жөніндегі ата-аналық міндеттерін орындамағаны үшін шамамен 300 ата-ана жауапқа тартылды. Балалардың қауіпсіздігі – ата-аналардың басты міндеттерінің бірі. Алайда Павлодар облысында балалардың қараусыз қалуы деректері тіркелуде.

Мәселен, тұрғылықты мекенжай бойынша тексеру барысында полицейлер бір пәтерден 2019 және 2020 жылы туған екі кәмелетке толмаған баланы жалғыз отырған күйінде анықтады. Тағы бір жағдайда пәтерде 2016, 2018 және 2024 жылы туған үш бала ересектерсіз қалған. Белгілі болғандай, аналары оларды тастап, құрбыларымен қыдыруға кеткен.

Жауапсыз ата-аналар анықталып, заңда белгіленген тәртіпте жауапкершілікке тартылды.

Баланы қауіп-қатерге тікпеу және айыппұлдардан сақтану үшін ата-аналар қарапайым қағидаларды ұстануы тиіс:

  • кішкентай жастағы балаларды тіпті қысқа уақытқа да үйде жалғыз қалдырмау;
  • көшеде серуендеу және қоғамдық орындарға бару кезінде балаларды бақылаусыз қалдырмау;
  • оқудан тыс уақытта баланың әрекеттеріне және жүріс-тұрысына тиісті бақылау орнату;
  • қажет болған жағдайда баланы туыстарға, достарға немесе білікті бала күтушіге тапсыру.

Балаларды қараусыз қалдыру – бұл тек айыппұл салынуы ғана емес, сонымен қатар баланың өмірі мен денсаулығына төнетін үлкен қауіп.

Баланың қауіпсіздігін уақтылы қамтамасыз ету және оған назар аудару – отбасыңыздың тыныштығы мен қорғанысының кепілі. Баланың қауіпсіздігі – бәрінен жоғары. Сіздің қамқорлығыңыз болашақта жағымсыз жағдайлардың алдын алуға көмектеседі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысында балаларына бақылау жасамаған 180 ата-ана жауапқа тартылды
14:02, 17 шілде 2024
Жамбыл облысында балаларына бақылау жасамаған 180 ата-ана жауапқа тартылды
Павлодар облысында мас күйде мотоцикл жүргізген тұрғын ұсталды
10:22, 16 қазан 2025
Павлодар облысында мас күйде мотоцикл жүргізген тұрғын ұсталды
Павлодарда үш мың азамат көші-қон заңнамасын бұзған
14:46, 20 қазан 2025
Павлодарда үш мың азамат көші-қон заңнамасын бұзған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: