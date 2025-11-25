Алматыдағы "вафельді" жол белгісі: қандай жағдайда жүргізушілерге айыппұл салынады
Алматыда пилоттық режимде жол қиылыстарында қозғалысты реттеудің жаңа тәсілі – "вафельді" жол белгісі енгізілді. Zakon.kz тілшісі мұндай учаскелерде бұзушылықтардың қалай тіркелетінін зерттеп көрді.
Sergek Group коммуникациялар департаментінің мәліметінше, жүйе көлік құралдарының қозғалысын кадр бойынша талдайды: жүргізуші алда бос орын жоқ кезде "вафельді" аймаққа кірді ме және оның әрекеті көлденең бағыттағы көліктердің қозғалысына кедергі келтірді ме.
Егер екі шарт орындалса жүйе көлік қиылысты бөгегенін анықтайды:
- Жүргізуші кептеліс кезінде "вафельді" сызба аймағына кірген болса.
- Көлденең бағыттағы көліктердің қозғалысына нақты кедергі жасаған жағдайда.
"Бұл жерде сызбаны басуды тіркеу мақсат емес. Негізгі міндет – жүргізуші шынымен де қиылысты бөгеген жағдайларды анықтау. Егер жүргізушінің көлігі сызбаның ішінде болғанымен, көлденең бағыттағы көліктерге кедергі келтірмесе және олар еркін өтсе, онда бұл толыққанды бұзушылық ретінде саналмайды", – деп түсіндірді компания өкілдері.
Сонымен қатар, пилоттық жобаны толық іске қосу туралы шешімді уәкілетті орган қабылдайтыны айтылды. Қазіргі уақытта тіркеу тек пилоттық режимде жүргізіліп жатыр.
