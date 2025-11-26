#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Қоғам

Қазақстанның оңтүстігінде жалған жұмыспен қамту арқылы бюджеттен 49 млн теңге жымқырылғаны анықталды

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 10:54 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Түркістанда жұмыспен қамтылған азаматтардың жалақысын субсидиялауға бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша айыптау үкімі шығарылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу мәліметтеріне сәйкес, Түркістан облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) департаменті анықтағандай, "Еңбек мобильдігі орталығы" ШЖҚ МКК-ның бұрынғы директоры, "Жұмыс берушілерді қолдау" бөлімінің қызметкері және бірнеше коммерциялық ұйымның басшылары азаматтарды субсидияланатын жұмыс орындарына жалған түрде жұмысқа орналастыру арқылы бюджет қаражатын заңсыз алу схемасын ұйымдастырған.

"Орталық қызметкері кәсіпкерлердің электрондық цифрлық қолтаңбаларын пайдаланып, мемлекеттік бағдарламаларға қатысу үшін өтініштер жіберген. Өтініштерде шын мәнінде жоқ лауазымдар көрсетілген. Өтініштер мақұлданғаннан кейін іс жүзінде еңбек міндеттерін орындамаған азаматтарды жұмысқа қабылдау туралы бұйрықтар рәсімделген", – деп түсіндірді агенттікте.

Айта кетерлігі, кәсіпкерлер мемлекеттік қолдау бағдарламаларына қатысу үшін зейнетақы және медициналық жарналар аударылуы керек деген желеумен таныстары мен туыстарын банк шоттарын ашуға тартқан.

Жалған жұмыс уақыты табельдері ай сайын платформаға енгізіліп отырған.

Осы құжаттардың негізінде қаражат жалған жұмысқа орналастырылған қызметкерлердің шоттарына аударылып отырған. Кәсіпкерлер алынған сомаларды қолма-қол ақшаға айналдырып, бөлімше қызметкеріне берген, ал ол ақшаны схемаға қатысушылар арасында бөліп отырған.

"Нәтижесінде 78 адам жалған түрде жұмысқа орналастырылып, мемлекетке келтірілген залал 49 млн теңгеден асты". ҚМА ҚР баспасөз қызметі

Сот үкімі бойынша үш айыптыға 4 жыл 6 айдан 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды, ал екі кәсіпкерге 4 жыл 6 айға бостандықты шектеу жазасы белгіленді.

Бұдан бөлек, мемлекетке келтірілген залал толық көлемде өтелді. Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін ҚМА тергеуінен кейін "Богатырь Комир" кәсіпорнында бөлшектерді ауыстыру арқылы 123 млн теңге ұрланғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыдағы Жұмыспен қамту орталығының мамандары 370 млн теңге ұрлады деген күдікке ілінді
09:46, 18 қыркүйек 2023
Алматыдағы Жұмыспен қамту орталығының мамандары 370 млн теңге ұрлады деген күдікке ілінді
Қарағанды облысында бассейн салу кезінде 130 миллион теңгеден астам қаражат жымқырылған
11:10, 01 тамыз 2024
Қарағанды облысында бассейн салу кезінде 130 миллион теңгеден астам қаражат жымқырылған
Павлодар облысында 95 млн теңге бюджет қаражаты жымқырылған
13:54, 12 желтоқсан 2023
Павлодар облысында 95 млн теңге бюджет қаражаты жымқырылған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: