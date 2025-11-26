#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.4
598.13
6.55
Қоғам

"Шымбұлақ" курорты қашан ашылады

Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, горный курорт, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 11:38 Фото: pexels
"Шымбұлақ" тау шаңғы курорты маусымның техникалық ашылуы туралы жағымды жаңалық мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Таратылған ақпаратқа сүйенсек, техникалық ашылу 26 қарашаға жоспарланған.

Бұл күні Сол жақ Талғар және жаңадан бастаушыларға арналған: Белый Мишка және Ак Барсик трассаларында сырғанауға болады.

"26 қараша мен 6 желтоқсан аралығында скипасстар Low Season бағасымен сатылады, ал жаңадан бастаушылар күні бойына бар болғаны 8 000 теңге болатын "Бастаушы" тарифін ала алады, ол арқылы жаңадан бастаушыларға арналған трассаларда сырғанауға болады",- делінген ақпаратта.

Курорт әкімшілігі бұл тариф тау шаңғысы мен сноубордқа алғаш қадам басқандарға немесе жаңа маусымға біртіндеп кірісіп, дағдыларын жаттықтырғысы келетіндерге сай келетіндігін айтты.

Сондай-ақ, негізгі жалға беру аумағы мен маусымдық локерлер Медеу базалық станциясына көшірілгенін еске салды. Ал, Шымбұлақ станциясында күнделікті форматта зат сақтауға арналған ұяшықтар бар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Бұрынғы полиция қызметкерлері мен судьялар мектептерде мұғалім болып жұмыс істей алады
13:38, Бүгін
Бұрынғы полиция қызметкерлері мен судьялар мектептерде мұғалім болып жұмыс істей алады
"Шымбұлақ" тау-шаңғы курорты 2024 жылы 1,5 миллион қонақ қабылдады
09:38, 05 наурыз 2025
"Шымбұлақ" тау-шаңғы курорты 2024 жылы 1,5 миллион қонақ қабылдады
"Шымбұлақ" Гиннестің рекордтар кітабына енді
10:57, 27 наурыз 2023
"Шымбұлақ" Гиннестің рекордтар кітабына енді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: