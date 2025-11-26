Кейбір жағдайларда некені бұзу туралы тіркеу үшін төлем сомасы белгіленді
Атап айтқанда, сот шешімі негізінде жұбайды хабар-ошарсыз кетті деп тану, әрекет қабілетсіз немесе шектеулі әрекет қабілетіне ие деп тану, сондай-ақ жұбайды қылмыс жасағаны үшін кемінде үш жылға бас бостандығынан айыру туралы сот үкімі немесе қылмыстық тергеу органы шешімі бойынша жұбайды халықаралық іздеуге беру кезінде (сотпен санкцияланған күннен бастап іздеуде үш жылдан кем емес болса) некені бұзу мемлекеттік тіркеу ақысы бір құжат үшін:
- ҚҚС-сыз – 345 теңге
- ҚҚС-пен – 386,40 теңге
Бұл бұйрық 2025 жылғы 6 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.
Бұған дейін хабарланғандай, әділет министрі бұйрыққа қол қойған болатын, соған сәйкес сот шешімі негізінде жұбайды жоғалған, әрекет қабілетсіз немесе шектеулі әрекет қабілетіне ие деп тану, қылмыс үшін кемінде үш жылға бас бостандығынан айыру немесе қылмыстық тергеу органы шешімі бойынша халықаралық іздеуге беру жағдайында некені бұзу туралы өтінішті кез келген тіркеуші органға, кент, ауыл, ауылдық округ әкімдеріне немесе Мемлекеттік корпорацияға жазбаша немесе электрондық түрде портал арқылы беруге болады.