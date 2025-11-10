Тасымалдаушылар алаяқтардың қоңырауларын анықтайды: ережеге енгізілген өзгерістер
Ережелерге "биометриялық деректер" ұғымы қосылды – бұл дербес деректер субъектісінің физиологиялық және биологиялық ерекшеліктерін сипаттайтын, оның негізінде оның жеке басын анықтауға болатын дербес деректер.
Бұл ретте ұялы байланыс операторына ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсету жүйесінде тәулік бойы мынадай тегін ақпараттық-анықтамалық қызметтер көрсетілетіні нақтыланады:
- ұялы байланыс қызметтерін көрсетуге байланысты басқа да ақпараттық-анықтамалық қызметтерді ұсыну (көрсетілетін ұялы байланыс қызметтерінің сапасына шағымдарды қабылдау, ұялы байланыс қызметтерін жақсарту бойынша ұсыныстарды, роумингтегі байланыс қызметтері туралы ақпаратты қабылдау, күдікті SMS-хабарламалар немесе алаяқтық белгілері бар Қоңыраулар туралы өтініштерді қабылдау).
Сондай-ақ, қағидалар ұялы байланыс операторы жеке тұлғаның өтініші бойынша жеке, отбасылық және өзге де пайдалану үшін жеткілікті оннан аспайтын абоненттік нөмірді ресімдейтіні туралы жаңа тармақтармен толықтырылды.
Ұялы байланыс операторы өтініш негізінде ұялы байланыс операторына абоненттік құрылғылардың, оның ішінде абоненттік нөмірлер қолданылатын машинааралық өзара іс-қимылдың абоненттік құрылғыларының сипаттамасы мен сәйкестендіру кодтарын көрсете отырып, тиісті негіздемелерді, қажеттілік дәлелдерін ұсынған кезде Абонентке оннан астам абоненттік нөмірді ресімдейді.
Оннан астам абоненттік нөмір алу үшін жеке тұлға өтініште сұратылған абоненттік нөмірлерді пайдаланудың тиісті мақсаттарын көрсетеді, сондай-ақ ұялы байланыс операторында көзделген ұсынылатын деректердің дұрыстығын растайды.
Өтінішті қарау нәтижелері бойынша ұялы байланыс операторы жеке тұлғаға абоненттік нөмірлерді ресімдейді не себебін көрсете отырып бас тартады.
Бас тарту себептері жойылғаннан кейін жеке тұлға өтінішті ұялы байланыс операторына қайта жібереді.
Шарт негізінде ұялы байланыс операторы абонентке Абоненттік нөмірді ресімдейді.
Бұдан басқа, ережеге алаяқтық, сондай-ақ байланыс желілеріндегі алаяқтық әрекеттер белгілері бар қоңырау шалу жүзеге асырылған абоненттік нөмірді анықтау тәртібін белгілейтін жаңа тарау қосылды.
Ұялы байланыс операторлары ішкі антифрод жүйелерін қолданатыны көрсетілген.
Ұялы байланыс операторлары өздерінің ақпараттық жүйелерін (деректер базасын) біріктіру үшін Ұлттық Банктің антифрод-орталығымен келісімдер жасайды.
Ұялы байланыс операторы ішкі антифрод-жүйелердің негізінде алаяқтық белгілері бар SMS-хабарламаларды немесе қоңырауларды, сондай-ақ байланыс желілеріндегі, оның ішінде GSM-шлюздер (SIM-бокстар) арқылы алаяқтық әрекеттерді дербес анықтайды және Ұлттық Банктің антифрод-орталығына абонент туралы ақпаратты, оның ішінде тегін, атын, әкесінің атын қоса бере отырып хабарлайды.
Ұялы байланыс операторына абоненттің ақпараттық-анықтамалық қызмет көрсету жүйесі арқылы жүгінуі, сондай-ақ Ұлттық Банктің антифрод-орталығынан алаяқтық белгілері бар қоңыраулар, сондай-ақ байланыс желілеріндегі, оның ішінде GSM-шлюздер (SIM-бокстар) арқылы алаяқтық әрекеттер бойынша ақпарат алу кезінде екі жұмыс күні ішінде тексеру жүргізеді.
Ақпаратты растау кезінде ұялы байланыс операторы екі жұмыс күні ішінде Ұлттық Банктің антифрод-орталығына ақпарат бере отырып, осы абоненттік нөмірге байланыс қызметтерін көрсетуді тоқтата тұрады.
Алаяқтық әрекеттердің белгілері расталмаған кезде ұялы байланыс операторы екі жұмыс күні ішінде алаяқтық әрекеттердің белгілері расталмағаны туралы Ұлттық Банктің антифрод-орталығына хабарлайды.
Бұйрық 2025 жылғы 18 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.