Қоғамдық орындарда интернетке қолжетімділік: өзгерістер енгізілді
Атап айтқанда, ережелердегі ұғымдар нақтылай түсті.
Сонымен қатар, қоғамдық қолжетімділік пунктінде интернетке қол жеткізу үшін пайдаланушы арнайы формадағы "Логин" өрісіне абоненттік нөмірін енгізіп, "Пароль алу" батырмасын басу арқылы бір реттік жеке куәландырушы идентификаторды (құпиясөзді) сұрайды.
Немесе пайдаланушы "электрондық үкімет" веб-порталында электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдаланып авторизациялануы қажет.
Қоғамдық қолжетімділік қызметтерін көрсететін байланыс операторлары немесе меншік иелері пайдаланушыны интернет желісіне келесі жолдардың бірі арқылы қосады:
Пайдаланушы "Логин" өрісіне енгізген абоненттік нөмірге SMS хабарламамен бір реттік жеке куәландырушы идентификаторды (құпиясөзді) жібергеннен кейін;
"Электрондық үкімет" веб-порталында электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдаланып пайдаланушы авторизацияланғаннан кейін.
Пайдаланушы авторизациясы SMS-хабарламамен келген бір реттік құпиясөзді енгізу немесе электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдаланып "электрондық үкімет" веб-порталында авторизациялау арқылы аяқталады.
Бұйрық 2025 жылдың 4 қазанынан бастап қолданысқа енгізіледі.