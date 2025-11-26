Синоптиктер ескертеді: суық ауа райы жақындап келеді
Алдағы күндері Қазақстанға суық ауа райы келеді. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК синоптиктерінің 27–29 қараша 2025 жылға арналған ауа райы болжамында айтылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазіргі уақытта антициклон елімізде негізінен ашық әрі құрғақ ауа райын сақтап, қазақстандықтарды қуантуды жалғастыруда.
Тек елдің солтүстігі мен шығысында фронтальды бөліктердің әсерінен кейбір аудандарда жаңбыр және қар түріндегі жауын-шашын күтіледі.
Алайда антициклонның суық ауа массаларымен толығуы бүкіл ел аумағында температураның төмендеуіне алып келеді.
29 қарашада Қазақстанның солтүстік жартысында түнгі температура -8…-13°С-қа дейін, ал оңтүстік бөлігінде -2…-7°С-қа дейін төмендейді.
