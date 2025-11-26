#Халық заңгері
Қоғам

Синоптиктер ескертеді: суық ауа райы жақындап келеді

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, метель, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.11.2025 15:48 Фото: Zakon.kz
Алдағы күндері Қазақстанға суық ауа райы келеді. Бұл туралы "Қазгидромет" РМК синоптиктерінің 27–29 қараша 2025 жылға арналған ауа райы болжамында айтылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазіргі уақытта антициклон елімізде негізінен ашық әрі құрғақ ауа райын сақтап, қазақстандықтарды қуантуды жалғастыруда.

Тек елдің солтүстігі мен шығысында фронтальды бөліктердің әсерінен кейбір аудандарда жаңбыр және қар түріндегі жауын-шашын күтіледі.

Алайда антициклонның суық ауа массаларымен толығуы бүкіл ел аумағында температураның төмендеуіне алып келеді.

29 қарашада Қазақстанның солтүстік жартысында түнгі температура -8…-13°С-қа дейін, ал оңтүстік бөлігінде -2…-7°С-қа дейін төмендейді.

