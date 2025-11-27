2026 жылы медицина қызметкерлерінің жалақысы көтерілуі мүмкін – Денсаулық сақтау министрлігі
Денсаулық сақтау бірінші вице-министрі Тимур Сұлтанғазиев 2025 жылғы 27 қарашада Сенат кулуарында медицина қызметкерлерінің жалақысына қатысты сұрақтарға жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Журналистер жамбылдық фельдшерлердің жалақыны көтеруді сұрап түсірген видеосына қатысты пікірін сұрады. Кейбір желі қолданушылары оларды сынға алған еді.
"Шын мәнінде еңбек жағдайы мен жалақы мәселесін көтеріп жүрген әріптестерімізге, фельдшерлерге, медицина қызметкерлеріне бағытталған сын-пікірлер орынсыз. Мұны министр де айтқан", – деді вице-министр.
Тимур Сұлтанғазиев ведомствоның медицина қызметкерлерінің жалақысын көтеру бойынша жоспарларын да жариялады.
"Бүгінде Денсаулық сақтау министрлігі Үкіметпен бірге жалақыны көтеру мәселесін қарастырып жатыр. 2020–2023 жылдары дәрігерлердің жалақысы 30%-ға, орта буын медицина қызметкерлерінің жалақысы 20%-ға өсті. 2024 жылға дейін медициналық емес қызметкерлердің, соның ішінде жедел жәрдем жүргізушілерінің жалақысы 18%-ға көтерілді. Қазір бұл мәселе талқыланып жатыр, тиісті есептеулер дайын. Үкімет қолдаса, келесі жылдан бастап жалақыны арттыруды жоспарлап отырмыз", – деді вице-министр.
Ол сондай-ақ кейбір медицина қызметкерлерінің қазіргі жалақы мөлшерін атады.
"Үкімет қаулысына сәйкес фельдшердің ең төменгі жалақысы шамамен 180–190 мың теңге, еңбек өтіліне қарай 260 мың теңгеге дейін көтеріледі. Ал жүргізушілер – 160–180 мың теңге алады. Қазір түрлі есептеу нұсқалары қарастырылып жатыр. Жалақы қанша пайызға өсетіні туралы айтуға әлі ерте. Бұл шеңберді Қаржы министрлігімен бірге талқылап жатырмыз", – деді спикер.
Еске салайық, 2025 жылдың қарашасында Денсаулық сақтау министрлігі дәрігерлердің жалақысы туралы түсініктеме берген еді.
