#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Қоғам

Алматы "Таза Қазақстан" бағдарламасы аясында экологиялық шаралар күшейтілді

Алматыда қалалық ортаның сапасын арттыруға және экологиялық мәдениетті дамытуға бағытталған &quot;Таза Қазақстан&quot; бағдарламасының жүзеге асырылуына арналған кеңес өтті. , сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 12:23 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда қалалық ортаның сапасын арттыруға және экологиялық мәдениетті дамытуға бағытталған "Таза Қазақстан" бағдарламасының жүзеге асырылуына арналған кеңес өтті.

Бағдарлама аясында экологиялық білім беруді жүйелі жүргізу, мектеп оқушыларын, жастар ұйымдарын және белсенді тұрғындарды тарту, сондай-ақ қаланың санитарлық жағдайын күнделікті қамтамасыз ету жұмыстары жүзеге асырылып келеді.

Басты бағыттардың бірі — көгалдандыру. Көктемде қалада шамамен 2 мың ірі көлемді ағаш, 19 мыңнан астам көшет және 10 мыңнан аса бұта егілді. Күзде жұмыс жалғасын тауып, 3 мың ірі ағаш, 18 мыңнан астам көшет және шамамен 360 мың бұта егілді. Бұл шаралар экологиялық жағдайды жақсартуға және жайлы қала ортасын қалыптастыруға бағытталған.

Бағдарламаның маңызды құрамдас бөлігі — рейдтік іс-шаралар. Жыл басынан бері 6,2 мыңнан аса хаттама толтырылып, 5,5 мыңнан астам айыппұл салынды, айыппұлдың жалпы сомасы 518 млн теңгеден асты. Рұқсатсыз сауданы жою, заңсыз нысандарды бұзу, сондай-ақ автокөлік пен автобус шығарындыларының уыттылығын бақылау жүргізіліп отыр.

"Таза Қазақстан" бағдарламасының орындалуы тұрақты бақылауда. Қабылданған шаралардың тиімділігі үнемі бағаланып, қажет болған жағдайда түзетіледі. Негізгі мақсат — тұрғындар нақты өзгерісті сезінетін, таза, жайлы әрі экологиялық қалаға айналдыру.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы әкімі "Таза Қазақстан" бастамасын жүзеге асыруға жастарды көптеп тартуды тапсырды
12:54, 25 шілде 2025
Алматы әкімі "Таза Қазақстан" бастамасын жүзеге асыруға жастарды көптеп тартуды тапсырды
Оралда "Біз таза ел үшін" экологиялық акциясы өтті
17:52, 12 маусым 2024
Оралда "Біз таза ел үшін" экологиялық акциясы өтті
Қызылордада "Таза Қазақстан" экологиялық бағдарламасы аясында қарқынды жұмыстар жүргізілуде
16:29, 24 шілде 2025
Қызылордада "Таза Қазақстан" экологиялық бағдарламасы аясында қарқынды жұмыстар жүргізілуде
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: