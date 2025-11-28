#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Қоғам

Елдегі өзгерістердің арқасында мемлекеттік қызметке мүлде жаңа адамдар келуде – Тоқаев

Елдегі өзгерістердің арқасында мемлекеттік қызметке мүлде жаңа адамдар келуде – Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 14:30 Сурет: akorda.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл әкімдерінің диалог-платформасында сөз сөйлеп, кадрлар құрамын жаңарту үдерісі жайлы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, елдегі өзгерістердің арқасында мемлекеттік қызметке мүлде жаңа адамдар келіп жатыр.

"Осы орайда, Президенттік жастар кадрлық резервін ерекше атап өткен жөн. Резервке қосылуға өтініш берген 30 мыңға жуық үміткердің ішінен 450 адам іріктеліп алынды. Олардың 72 пайызы басшылық қызметке тағайындалды",- деді ол.

Сондай-ақ, мемлекет басшысы кадрлар құрамын жаңарту үдерісі биліктің бүкіл тармағында және барлық деңгейде жүргізіліп жатқанын атап өтті.

"Бұл – уақыт талабы. Бірақ осындай жауапты жұмыста саяси науқаншылдыққа жол бермеу керек. Ең алдымен, тиімді ұсыныс айтып, пайдалы бастамалар көтеретін, батыл шешім қабылдай алатын азаматтарды, яғни кәсіби тұрғыдан білікті мамандарды мемлекеттік қызметке көптеп тарту қажет. Біз осы маңызды жұмысты жалғастыра береміз".Қасым-Жомарт Тоқаев

Бұған дейін мемлекет басшысының аудан әкімін сайлаудың тиімді-тиімсіз тұстарын мұқият саралауды тапсырғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Көп жағдайда азаматтардың өтініштеріне атүсті қарайды – Президент әкімдерге ескерту жасады
15:34, Бүгін
Көп жағдайда азаматтардың өтініштеріне атүсті қарайды – Президент әкімдерге ескерту жасады
Қасым-Жомарт Тоқаев: Ауылдағы сайлау саяси партиялардың аймақтардағы жұмысына тың серпін берді
14:10, Бүгін
Қасым-Жомарт Тоқаев: Ауылдағы сайлау саяси партиялардың аймақтардағы жұмысына тың серпін берді
Мемлекет басшысы ауылдағы оң өзгерістерге тоқталды
14:21, Бүгін
Мемлекет басшысы ауылдағы оң өзгерістерге тоқталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: