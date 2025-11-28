#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Қоғам

Мемлекет басшысы аудан әкімін сайлаудың тиімді-тиімсіз тұстарын мұқият саралауды тапсырды

Мемлекет басшысы аудан әкімін сайлаудың тиімді-тиімсіз тұстарын мұқият саралауды тапсырды
28.11.2025 14:13
Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 28 қарашада өткен ауыл әкімдерінің диалог-платформасында Үкіметке жаңа тапсырмалар берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, ол аудан әкімін сайлаудың тиімді-тиімсіз тұстарын саралауды тапсырды.

"Ал аудан әкімдерін сайлауға қатысты әртүрлі көзқарас бар. Бірқатар қоғам қайраткері мен белсенді азаматтар "аудан әкімдерін сайлау қажет пе, жоқ па" деген мәселені қайта қарауды ұсынуда. Бұл мәселені Ерлан Саиров, Альберт Рау, Мархабат Жайымбетов бастаған депутаттар да көтерді. Олар елде сайлау тым көбейіп бара жатқанын, жұрт саяси науқандардан мезі бола бастағанын айтуда. Бұл пікірді ауыл және аудан тұрғындары да қолдап жатыр. Сайлау науқандары жергілікті жерде жүргізілуге тиіс нақты жұмыстарға кедергі келтіруі мүмкін деген пайымдар да бар. Бұл пікірлерді ескерген жөн",- деді ол.

Сондай-ақ, ол осыған дейін аудан әкімдерін сайлау тәсілі арқылы 52 әкім сайланғанын атап өтті.

"Енді олардың қалай жұмыс істейтінін қарап көру қажет. Аудан әкімін сайлаудың тиімді-тиімсіз тұстарын мұқият саралау керек. Мәселе – аудан әкімдерінің сайлауын міндетті түрде өткізу емес, басты мақсат: біз оң нәтижелерге қол жеткізуіміз керек. Үкімет және Парламент депутаттары бірлесіп, осы мәселені жан-жақты қарап, әділетті, дұрыс шешім қабылдауы қажет. Ең бастысы, әрбір реформа салмақты көзқараспен, байыппен жасалуы керек".Қасым-Жомарт Тоқаев

Бұған дейін мемлекет басшысы алғашқы жарлығын еске алғанын жазғанбыз.

