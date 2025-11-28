#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
516.86
598.68
6.58
Қоғам

Президент мемлекеттік қызмет жүйесіндегі ауыл әкімдерінің мәртебесін жан-жақты қарастыруды тапсырды

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 15:03 Фото: senate.parlam.kz
Қазақстан президенті ауыл әкімдерінің диалог-платформасында ауыл әкімдіктері қызметкерлеріне жағдай жасаудың маңызына назар аударды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, мемлекеттік қызмет жүйесіндегі ауыл әкімдерінің мәртебесі туралы мәселені айналып өте алмаймыз. Бұл – өте өзекті дүние.

"Аталған ұсыныс бұған дейін де бірнеше рет көтерілгенін, тіпті, Президент Әкімшілігіне тиісті өтініштер түскенін жақсы білемін. Мемлекеттік қызметшілердің санаттарын нақты белгілеу керек. Үкімет Парламентпен, Мемлекеттік қызмет істері агенттігімен осы мәселелерді жан-жақты қарастырып, бір ай ішінде өздерінің ұсыныс-пікірлерін беруге тиіс. Содан соң шешім қабылданады",- деді мемлекет басшысы.

Ол ауыл әкімдіктерінің қызметкерлерін қолдауға ерекше көңіл бөлген жөн екенін баса айтты.

"Әкімдіктерде, әсіресе, ауыл әкімдіктерінде бұрын жұмыс істеген немесе қазір де еңбек етіп жүрген азаматтар мұны мемлекеттік қызметшінің нағыз өмір мектебі деп бекер айтпайды. Бұл баршаға түсінікті. Өйткені әкімдік қызметкерлері билік пен бұқара арасында сенімді әрі сындарлы диалог жүргізуді меңгеріп, нағыз басқару машығын жетілдіреді. Сол себепті ауыл әкімдіктері қызметкерлерінің жұмыс істеуіне, олардың кәсіби тұрғыдан өсуіне жағдай жасау маңызды деп санаймын".Қасым-Жомарт Тоқаев

Бұған дейін Жаңа Парламентте Президент квотасы болмайтындығы туралы ақпарат бердік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев ауыл әкімдерінің өкілеттіктерін нақтылау жөнінде тапсырма берді
14:44, Бүгін
Тоқаев ауыл әкімдерінің өкілеттіктерін нақтылау жөнінде тапсырма берді
Ауыл өмір сүруге қолайлы, еңбек етуге жайлы болуға тиіс – Қазақстан президенті
14:54, Бүгін
Ауыл өмір сүруге қолайлы, еңбек етуге жайлы болуға тиіс – Қазақстан президенті
Президент: Ауыл әкімдері міндетті түрде білікті маман болуға тиіс
14:37, Бүгін
Президент: Ауыл әкімдері міндетті түрде білікті маман болуға тиіс
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: