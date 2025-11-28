#Халық заңгері
Қоғам

Нағыз әкім қандай болады - мемлекет басшысы сипаттама берді

Встреча госслужащего с населением, госслужба, аким, собрание, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 15:40 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Тұрғындарды ортақ іске жұмылдырып, алға бастай білетін әкімді нағыз әкім деуге болады. Ел президенті ауыл әкімдерінің диалог-платформасында "ауыл басшылары" жайлы дәл осында түсінік берді. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, жыл өткен сайын халықтың талап-тілегі артып келеді. Бұл – бүкіл әлемге ортақ үрдіс. Әкімдер халыққа құрметпен, шыдамдылықпен, түсіністікпен қарап, азаматтармен ашық әңгіме жүргізуге тиіс.

"Олар барлық мәселені мүмкіндігінше өз деңгейінде шұғыл және сапалы шешуі қажет. Бірақ бұл міндетті атқару үшін жергілікті әкімдердің қолында тиісті құзыреті болуы керек. Атқарылып жатқан жұмыстың мән-жайын үнемі жұртқа түсіндіріп отырған жөн. "Сын түзелмей, мін түзелмейді" деген. Әрине, айтылған ұсыныс-пікірге назар аудару керек. Бірақ әркімнің, әсіресе, іс-әрекеті ерсі, ниеті теріс, тіпті, арандатушы адамдардың ығына жығылмай, жетегінде кетпей, ақылға қонымды ұсынысты ғана қабылдау қажет. Негізі, бұл – барлық деңгейдегі әкімдерге ортақ ұстаным. Тұрғындарды ортақ іске жұмылдырып, алға бастай білетін әкімді нағыз әкім деуге болады. Мен жақында "Қазақстан Республикасы ішкі саясатының негізгі қағидаттарын, құндылықтары мен бағыттарын бекіту туралы" Жарлыққа қол қойдым. Бұл – әрбір мемлекеттік қызметшінің, әсіресе әкімдердің жұмысына бағдар беретін өте маңызды құжат".

Бұған дейін президент мемлекеттік қызмет жүйесіндегі ауыл әкімдерінің мәртебесін жан-жақты қарастыруды тапсырған болатын.

