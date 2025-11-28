#Халық заңгері
Қоғам

Үлкен Алматы айналма автожолымен жүру құны қымбаттайды

Үлкен Алматы айналма автожолы, тариф, 2026 жыл, қымбатшылық, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 17:35 Сурет: Zakon.kz
2026 жылдан бастап Үлкен Алматы айналма автожолымен (ҮАААЖ - БАКАД) жүру құны қымбаттайды. Бұл өзгерістер жолақы төлемін уақтылы жүзеге асыруды ынталандыруға бағытталғаны нақтыланады, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылдан бастап жеңіл автокөліктер үшін тариф — 0,07-тен 0,14 АЕК-ке дейін (605,5 ₸) өзгереді.

Көлік құралдарының басқа санаттары үшін — санатқа сәйкес мөлшерде.

Онымен төмендегі кестеден таныса аласыздар:

Сурет: Instagram/bakad_official

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) мөлшері болжамға сәйкес, 4 325 теңге болады.

Тағы бір маңызды жайт: тариф жолда бір сағатқа тең мөлшердегі уақытқа және көлік құралының санатына байланысты есептеледі.

Тарифтердің өзгеруімен қатар алдын ала төлем немесе кейінгі төлем қолданылған жағдайда 50% жеңілдік механизмі енгізілуі жоспарлануда:

  • Алдын ала төлем – ақылы учаскеге кіргенге дейін жеке шотқа немесе көлік нөміріне ақша қаражатын аудару. Бұл жағдайда пайдаланушыға белгіленген тарифтің 50% мөлшерінде жеңілдікпен төлеу мүмкіндігі беріледі.
  • Кейінгі төлем – жолды жүріп өткеннен кейін 7 күнтізбелік күн ішінде төлем жасау жол ақысына 50% жеңілдік алуға мүмкіндік береді.

Егер төлем көрсетілген мерзім ішінде түспесе, 7 күн өткен соң берешек қалыптасады және жолақы жеңілдіксіз, толық мөлшерде өндіріледі.

"Талғар, Қарасай және Іле аудандарының елдімекендерінде тіркелген тұрғындарға арналған қолданыстағы айлық және жылдық абонементтердің құны өзгеріссіз қалады", делінген хабарламада.

Бұған дейін ҮАААЖ мен Алматы әуежайын байланыстыратын жол құрылысы қашан басталатыны, жол ақысы қанша болатыны айтылған

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
