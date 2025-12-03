Көлік салығы және жергілікті бюджет төлемдері: 2026 жылдан бастап не өзгереді
Осылайша, көлік құралдарына салынатын салық бойынша жеңіл автомобильдерге төмендету коэффициенттері енгізіледі:
- 0,7 - пайдалану мерзімі 10 жылдан 20 жылға дейінгі автомобильдер үшін;
- 0,5 – 20 жастан асқан автомобильдер үшін.
2013 жылғы 31 желтоқсаннан кейін Қазақстанға шығарылған немесе әкелінген қозғалтқыш көлемі 3000 текше см-ден асатын жеңіл автомобильдер үшін ставкалар жойылды.
Шаруа (фермер) қожалықтары бір шаруашылыққа бір автокөлік-пикап салығын төлеуден босатылады.
Бұдан басқа, КО түріне байланысты көлік құралдарының санаттарына жатқызу нормасы алынып тасталды.
Жіктеу тіркеу куәлігінде көрсетілген санат бойынша (А, В, С, D), шанақ түрі бойынша емес (пикап, джип, лимузин, фургон) жүргізіледі.
Көлік салығы мен жер салығы бойынша ағымдағы төлемдерді есептеу ұсынылмайды - тек жылдық декларация ұсынылады және салық жыл қорытындысы бойынша бір мезгілде төленеді.
Басқа салықтар
Мүлік салығы бойынша ағымдағы төлемдерді есептеу жылдық салық сомасы 1 млн теңгеден асқан жағдайда ғана ұсынылады.
ТПИ барлауға немесе өндіруге арналған лицензиялар негізінде берілген жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы ставкалары көтерілді.
Мақсаты бойынша пайдаланылмайтын немесе бұзушылықпен пайдаланылатын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелері бойынша мөлшерлеме екі есеге ұлғайтылды.
Экологиялық төлемдер бойынша төлемақы мөлшерлемелері ұлғайтылды:
- стационарлық көздерден ластаушы заттардың шығарындылары мен төгінділері;
- тіршілікті қамтамасыз ету объектілерін қоспағанда, Өндіріс қалдықтарын көму және бірінші санаттағы объектілердің тұтынуы.
Алынып тасталды:
- жекелеген қызмет түрлерімен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы;
- мемлекеттік баждың 7 түрі;
- алымдардың 6 түрі.