"Қар, тұман, көктайғақ". Еліміздің барлық өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Түнде және таңертең Ақтөбе облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі.
Маңғыстау облысының солтүстігінде, орталығында тұман болады деп болжанады.
Түнде және таңертең Жетісу облысының орталығында тұман түседі деп күтіледі.
Абай облысының солтүстігінде қар жауады, жаяу бұрқасын жүреді, облыстың оңтүстігінде, шығысында тұман болады деп болжанады.
Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі.
Қостанай облысының солтүстігінде, батысында, оңтүстігінде және орталығында да тұман түседі деп болжанады.
Түнде және таңертең Атырау облысының солтүстігінде, батысында тұман болады деп күтіледі.
Түнде және таңертең Алматы облысының батысында, оңтүстігінде тұман түседі деп болжанады.
Түркістан облысының батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында және орталығында да тұман түседі деп күтіледі.
1-2 желтоқсанда Жамбыл облысында тұман болады, 1 желтоқсанда күндіз тәулік бойы, 2 желтоқсанда облыстың солтүстік-шығысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Таразда 1-2 желтоқсанда тұман болады деп күтіледі.
Күндіз Павлодар облысының солтүстігінде, шығысында көктайғақ болады, түнде облыстың солтүстігінде, шығысында және орталығында да тұман түседі деп күтіледі.
Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында көктайғақ, облыстың батысында тұман болады деп күтіледі.
Астанада 1 желтоқсанда тұман түседі деп күтіледі.
Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында тұман болады деп болжанады.
Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында тұман түседі деп күтіледі.
Қарағанды облысының солтүстігінде, оңтүстігінде және орталығында да тұман түседі деп күтіледі.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында және орталығында да тұман түседі деп күтіледі.
Ақмола облысының солтүстігінде, шығысында көктайғақ, тұман болады деп күтіледі.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанда қыстың бірінші күні ауа райы қандай болатынын айтып, өз болжамдарымен бөліскен.