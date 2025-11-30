#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда қыстың бірінші күні ауа райы қандай болады

Қыс, ауа райы болжамы, 1 желтоқсан, Қазақстан, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.11.2025 13:57 Сурет: wikipedia
"Қазгидромет" 2025 жылдың 1 желтоқсанына арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райының жалпы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, ҚР аумағының басым бөлігі антициклон ықпалында болып, жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Тек еліміздің солтүстігі мен шығысында атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуімен жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын, көктайғақ болады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі.

Еліміздің басым бөлігінде тұман түсіп, оңтүстік-шығыста қатты жел болады деп болжанады.

Бұған дейін синоптиктер Алматы қаласы бойынша алдағы жеті күнге арналған ауа райының алдын ала мәліметін ұсынған болатын.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
