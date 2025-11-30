Қазақстанда қыстың бірінші күні ауа райы қандай болады
Сурет: wikipedia
"Қазгидромет" 2025 жылдың 1 желтоқсанына арналған Қазақстан аумағы бойынша ауа райының жалпы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, ҚР аумағының басым бөлігі антициклон ықпалында болып, жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Тек еліміздің солтүстігі мен шығысында атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуімен жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын, көктайғақ болады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі.
Еліміздің басым бөлігінде тұман түсіп, оңтүстік-шығыста қатты жел болады деп болжанады.
Бұған дейін синоптиктер Алматы қаласы бойынша алдағы жеті күнге арналған ауа райының алдын ала мәліметін ұсынған болатын.
