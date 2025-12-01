#Халық заңгері
Қоғам

Нөсер жауын мен көктайғақ: желтоқсанның басында Астана, Алматы және Шымкентте қандай ауа райы күтіледі

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.12.2025 16:49 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК мамандары 2025 жылғы 2-4 желтоқсанға Астана, Алматы және Шымкент бойынша ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана бойынша ауа райы болжамы

  • 2 желтоқсан: айнымалы бұлт, күндіз аздаған жаңбыр аралас қар жауады. Тұман күтіледі. Түнде ауа температурасы -1-3°C, күндіз 0+2°C.
  • 3 желтоқсан: ауыспалы бұлт, түнде қар, күндіз жаңбыр аралас қар. Көктайғақ. Оңтүстік-батыстан соққан жел екпіні – 9-14 м/с-қа дейін жетеді. Ауа температурасы түнде 0-2°C, күндіз 0+2°C.
  • 4 желтоқсан: бұлтты, кейде қар жауады, боран, тұман, көктайғақ күтіледі. Батыстан, солтүстік-батыстан 9-14 м/с дейінгі екпінді жел соғады. Ауа температурасы түнде 2-4°C, күндіз 0-2°C.

Алматы бойынша ауа райы болжамы

  • 2 желтоқсан: айнымалы бұлт, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 3-8 м/с. Ауа температурасы түнде-1-3°C, күндіз +7+9°C.
  • 3 желтоқсан: айнымалы бұлт, жауын-шашынсыз. Солтүстік-шығыстан 3-8 м/с. дейінгі екпінді жел соғады. Ауа температурасы түнде 0-2°C, күндіз + 9 + 11°C.
  • 4 желтоқсан: айнымалы бұлт, жауын-шашынсыз. Түнде ауа температурасы 0°C, күндіз +10+12°C шамасында.

Шымкент бойынша ауа райы болжамы

  • 2 желтоқсан: айнымалы бұлт, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан 3-8 м/с. дейінгі жел соғады. Ауа температурасы түнде-3-5°C, күндіз + 11+13°C.
  • 3 желтоқсан: айнымалы бұлт, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні - 8-13 м/с. Ауа температурасы түнде шамамен 0°C, күндіз + 11+13°C шамасында.
  • 4 желтоқсан: айнымалы бұлт, аздаған жаңбыр жауады. Түнде ауа температурасы + 2 + 4°C, күндіз + 8 + 10°C-қа дейінгі жылу күтіледі.

Бұған дейін 1 желтоқсандағы сауда қорытындысын ұсынған болатынбыз.

