1 желтоқсандағы сауда қорытындысы: доллар сәл қымбаттады
Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 1 желтоқсанда сауда сессиясы аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда нәтижесі бойынша доллардың салмақталған орташа бағамы 513,45 теңге болып, 0,88 теңгеге өсті.
Ресей рублі 6,60 теңгеге (+0,03), ал қытай юаны таңғы саудада 72,76 теңгеге (-0,07) бағаланды.
Валюталық айырбастауларда доллар 513–515 теңгеге, еуро 593,9–599 теңгеге, рубль 6,51–6,62 теңгеге сатылып жатыр.
Әлемдік нарықта мұнай бағасы 1 желтоқсанда өсті.
Brent маркалы мұнай фьючерсі 1,96%-ға көтеріліп, баррелі 63,60 АҚШ долларын құрады.
West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнай 2,08%-ға өсіп, баррелі 59,77 АҚШ долларын құрады.
Сонымен қатар, таңертеңгі сауда кезінде Ұлттық банк долларды 512,53 теңгеге, еуроны 592,43 теңгеге, рубльді 6,53 теңгеге бекітті.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript