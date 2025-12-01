#Халық заңгері
1 желтоқсандағы сауда қорытындысы: доллар сәл қымбаттады

01.12.2025 16:22 Фото: Zakon.kz
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылғы 1 желтоқсанда сауда сессиясы аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесі бойынша доллардың салмақталған орташа бағамы 513,45 теңге болып, 0,88 теңгеге өсті.

Ресей рублі 6,60 теңгеге (+0,03), ал қытай юаны таңғы саудада 72,76 теңгеге (-0,07) бағаланды.

Валюталық айырбастауларда доллар 513–515 теңгеге, еуро 593,9–599 теңгеге, рубль 6,51–6,62 теңгеге сатылып жатыр.

Әлемдік нарықта мұнай бағасы 1 желтоқсанда өсті.

Brent маркалы мұнай фьючерсі 1,96%-ға көтеріліп, баррелі 63,60 АҚШ долларын құрады.

West Texas Intermediate (WTI) маркалы мұнай 2,08%-ға өсіп, баррелі 59,77 АҚШ долларын құрады.

Сонымен қатар, таңертеңгі сауда кезінде Ұлттық банк долларды 512,53 теңгеге, еуроны 592,43 теңгеге, рубльді 6,53 теңгеге бекітті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
