Қаржы

13 қарашадағы сауда қорытындысы: доллар тағы да арзандады

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 16:03 Фото: Zakon.kz
2025 жылдың 13 қарашасында сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда сессиясы аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесінде доллардың орташа сараланған бағамы 524,32 теңгені құрап, тағы 0,26 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы өзгеріссіз қалып, 6,48 теңге деңгейінде сақталды.

Қытай юанінің орташа бағамы 73,86 теңгені құрады (+0,14 теңге).

Ал айырбастау пунктерінде:

  • доллар 524,2–526 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда,
  • еуро – 607,1–611,2 теңге,
  • рубль – 6,42–6,53 теңге шамасында.

Мұнай бағасы да төмендеуде.

13 қарашадағы халықаралық саудада қаңтар айындағы Brent маркалы мұнай фьючерстері 0,3%-ға арзандап, барреліне $62,51 болды.

Желтоқсан айына арналған WTI маркасы 0,4%-ға төмендеп, барреліне $58,27 деңгейінде саудалануда.

Таңертең Ұлттық банк ресми бағамды келесідей белгілеген болатын:

  • доллар – 524,65 теңге,
  • еуро – 607,02 теңге,
  • рубль – 6,48 теңге.
Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
