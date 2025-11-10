10 қарашадағы сауда қорытындысы бойынша доллар арзандады
2025 жылдың 10 қарашасы, сағат 15:30-дағы жағдай бойынша Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда сессиясы аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда нәтижесінде доллардың орташа алынған бағамы 523,58 теңге болып қалыптасты. Бұл алдыңғы көрсеткіштен 2,27 теңгеге төмен.
Ресей рублінің бағамы 6,47 теңгеге дейін төмендеді (-0,02), ал қытай юанінің бағамы 73,70 теңге болды (-0,16).
Валюта айырбастау пункттерінде:
- доллар 524,3–526 теңге,
- еуро 605,9–610,2 теңге,
- рубль 6,41–6,52 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда.
Сонымен қатар, әлемдік нарықта мұнай бағасы өсіп жатыр.
10 қарашадағы саудада:
Brent маркалы мұнай фьючерстері 0,71%-ға қымбаттап, барреліне 64,08 доллар,
АҚШ-тағы WTI мұнайы 0,80%-ға өсіп, барреліне 60,23 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк белгілеген ресми бағам:
- доллар – 526,02 теңге,
- еуро – 607,55 теңге,
- рубль – 6,5 теңге.
