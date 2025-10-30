#Қазақстан
Қаржы

30 қазандағы сауда қорытындысы: доллар сәл қымбаттап, рубль арзандады

Рубль, рубли, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс рубля, курс рубля к тенге, рубль к тенге, доллар и рубль, доллары и рубли, рубль и тенге, рубли и тенге, разная валюта, разные валюты , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 16:23 Фото: Zakon.kz
2025 жылдың 30 қазанында сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы – 530,07 теңге (+0,11).

Рубль бағамы – 6,63 теңгеге дейін төмендеді (-0,06).

Қытай юанінің бағамы – 74,53 теңге (-1,03).

Валютаны айырбастау пункттерінде доллар 531,5–533,9 теңге аралығында, еуро – 615–620 теңге көлемінде, ал рубль – 6,51–6,63 теңгеге саудалануда.

Өз кезегінде, 30 қазандағы сауда барысында әлемдік мұнай бағасы төмендеді.

Лондондағы ICE Futures биржасында желтоқсан айындағы Brent маркалы мұнайдың фьючерстік бағасы $0,33-қа (0,51%) арзандап, барреліне $64,59 болды.

Нью-Йорктегі NYMEX тауар биржасында желтоқсан айындағы WTI мұнайының электрондық саудасы кезінде баға $0,24-қа (0,4%) төмендеп, барреліне $60,24 болды.

Таңертең Ұлттық банк мынадай бағам орнатқан болатын. доллар – 530,15 теңге, еуро – 617,47 теңге,рубль – 6,64 теңге.

