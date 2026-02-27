27 ақпандағы сауда қорытындысы: доллар арзандады
2026 жылғы 27 ақпанда Қазақстан қор биржасында (KASE) сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 497,56 теңгені құрап, 3,68 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 6,46 теңге болды.
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 72,61 теңгені құрап, 0,95 теңгеге арзандады.
Айырбастау пункттерінде валюталар шамамен мына бағамен сатылып жатыр:
- доллар – 497,3–499,5 теңге;
- еуро – 587,3–592,9 теңге;
- рубль – 6,37–6,49 теңге.
Сонымен қатар, 27 ақпанда әлемдік нарықта мұнай бағасы өсті. Brent маркалы мұнайдың мамыр айындағы фьючерстері 0,03%-ға өсіп, барреліне 70,86 долларды құрады. Ал WTI мұнайының сәуір айындағы фьючерстері 0,14%-ға қымбаттап, 65,3 доллар болды.
Бұған дейін Ұлттық банк таңертеңгі ресми бағамды:
- доллар – 501,75 теңге,
- еуро – 591,96 теңге,
- рубль – 6,52 теңге деңгейінде белгілеген еді.
