#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
501.75
591.96
6.52
Қаржы

27 ақпандағы сауда қорытындысы: доллар арзандады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 15:46 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 27 ақпанда Қазақстан қор биржасында (KASE) сағат 15:30-да шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 497,56 теңгені құрап, 3,68 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,46 теңге болды.

Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 72,61 теңгені құрап, 0,95 теңгеге арзандады.

Айырбастау пункттерінде валюталар шамамен мына бағамен сатылып жатыр:

  • доллар – 497,3–499,5 теңге;
  • еуро – 587,3–592,9 теңге;
  • рубль – 6,37–6,49 теңге.

Сонымен қатар, 27 ақпанда әлемдік нарықта мұнай бағасы өсті. Brent маркалы мұнайдың мамыр айындағы фьючерстері 0,03%-ға өсіп, барреліне 70,86 долларды құрады. Ал WTI мұнайының сәуір айындағы фьючерстері 0,14%-ға қымбаттап, 65,3 доллар болды.

Бұған дейін Ұлттық банк таңертеңгі ресми бағамды:

  • доллар – 501,75 теңге,
  • еуро – 591,96 теңге,
  • рубль – 6,52 теңге деңгейінде белгілеген еді.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астана мен Белград арасындағы сауда-экономикалық байланыс жаңа деңгейге көтерілмек
16:43, Бүгін
Астана мен Белград арасындағы сауда-экономикалық байланыс жаңа деңгейге көтерілмек
3 ақпандағы сауда-саттықта доллар тағы арзандады
15:48, 03 ақпан 2026
3 ақпандағы сауда-саттықта доллар тағы арзандады
16 ақпандағы сауда-саттықта доллар арзандады
15:49, 16 ақпан 2026
16 ақпандағы сауда-саттықта доллар арзандады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Неудачей обернулась схватка казахстанского борца на топ-турнире в Албании
17:32, Бүгін
Неудачей обернулась схватка казахстанского борца на топ-турнире в Албании
Топовая американка "лишила" медали казахстанскую борчиху на элитном турнире
17:15, Бүгін
Топовая американка "лишила" медали казахстанскую борчиху на элитном турнире
Индийский призёр чемпионата Азии, победивший казахстанца, проиграл следующему казахстанцу
17:02, Бүгін
Индийский призёр чемпионата Азии, победивший казахстанца, проиграл следующему казахстанцу
Определились первые пары Кубка Казахстана-2026
16:44, Бүгін
Определились первые пары Кубка Казахстана-2026
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: