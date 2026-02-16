16 ақпандағы сауда-саттықта доллар арзандады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 491,97 теңгені құрап, 3,76 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 6,41 теңге деңгейінде сақталды.
Қытайдағы мереке күндеріне байланысты юань бойынша сауда жүргізілген жоқ.
Айырбастау пункттерінде доллар 491–494,2 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда, еуро – 582,9–587,5 теңге, рубль – 6,39–6,50 теңге аралығында.
16 ақпанда әлемдік нарықта мұнай бағасы да төмендеді.
Сәуір айындағы Brent маркалы мұнай фьючерсі 0,1%-ға арзандап, барреліне 67,67 АҚШ долларын құрады.
Сәуір айындағы WTI маркалы мұнай фьючерсі 0,1%-ға төмендеп, барреліне 62,68 АҚШ долларына жетті.
Наурыз айында жеткізілетін WTI маркалы мұнай да 0,1%-ға арзандап, барреліне 62,75 АҚШ долларын құрады.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 496 теңге, еуроны – 588,01 теңге, рубльді – 6,42 теңге деңгейінде белгіледі.