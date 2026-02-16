#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
491.97
583.77
6.39
Қаржы

16 ақпандағы сауда-саттықта доллар арзандады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, доллар, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 15:49 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 16 ақпанда сағат 15:30-да Қазақстан қор биржасында (KASE) шетел валюталары бойынша күндізгі сауда-саттық қорытындыланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 491,97 теңгені құрап, 3,76 теңгеге төмендеді.

Ресей рублінің бағамы 6,41 теңге деңгейінде сақталды.

Қытайдағы мереке күндеріне байланысты юань бойынша сауда жүргізілген жоқ.

Айырбастау пункттерінде доллар 491–494,2 теңге аралығында сатып алынып, сатылуда, еуро – 582,9–587,5 теңге, рубль – 6,39–6,50 теңге аралығында.

16 ақпанда әлемдік нарықта мұнай бағасы да төмендеді.

Сәуір айындағы Brent маркалы мұнай фьючерсі 0,1%-ға арзандап, барреліне 67,67 АҚШ долларын құрады.

Сәуір айындағы WTI маркалы мұнай фьючерсі 0,1%-ға төмендеп, барреліне 62,68 АҚШ долларына жетті.

Наурыз айында жеткізілетін WTI маркалы мұнай да 0,1%-ға арзандап, барреліне 62,75 АҚШ долларын құрады.

Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 496 теңге, еуроны – 588,01 теңге, рубльді – 6,42 теңге деңгейінде белгіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда жұп және тақ күндері көлік қозғалысына шектеу енгізіле ме
16:33, Бүгін
Алматыда жұп және тақ күндері көлік қозғалысына шектеу енгізіле ме
3 ақпандағы сауда-саттықта доллар тағы арзандады
15:48, 03 ақпан 2026
3 ақпандағы сауда-саттықта доллар тағы арзандады
10 ақпандағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
15:42, 10 ақпан 2026
10 ақпандағы сауда-саттықта доллар бағамы төмендеуін жалғастырды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тренер Самоделкиной высказался о провале Малинина на Олимпиаде-2026
21:07, Бүгін
Тренер Самоделкиной высказался о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Молодёжная команда "Барыса" сотворила громкую сенсацию в матче МХЛ
20:48, Бүгін
Молодёжная команда "Барыса" сотворила громкую сенсацию в матче МХЛ
Жена Шавката Рахмонова не признаёт вину в смертельном ДТП
20:19, Бүгін
Жена Шавката Рахмонова не признаёт вину в смертельном ДТП
Вратарь сборной Казахстана отстоял "на ноль" в матче за европейский клуб
19:54, Бүгін
Вратарь сборной Казахстана отстоял "на ноль" в матче за европейский клуб
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: