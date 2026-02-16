#Халық заңгері
Қоғам

Алматыда жұп және тақ күндері көлік қозғалысына шектеу енгізіле ме

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, улица, улицы, разметка, разметки, вафельная разметка, вафельные разметки, правила дорожного движения РК, ПДД РК, общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, автобус, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.02.2026 16:33 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 13 ақпанда Экология және табиғи ресурстар министрлігі қолайсыз метеорологиялық жағдайлар (ҚМЖ) кезінде қалаларда көлік қозғалысын "жұп-тақ күн" жүйесі бойынша шектеу мәселесін қарастыруды тапсырғаны белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрлік таратқан баспасөз хабарламасына сәйкес, әкімдіктер мен аумақтық экология департаменттерінің қатысуымен өткен кеңесте Алматы және Өскемен қалалары әкімдіктерінің баяндамалары тыңдалған. Атап айтқанда, Алматы қаласы әкімдігі әзірлеген атмосфералық ауаны қорғау қағидаларының жобасы таныстырылған.

Министрлік Бейжің қаласының оң тәжірибесін ескере отырып, Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 206-бабына сәйкес әкімдіктерге 2026–2028 жылдарға арналған атмосфералық ауаны қорғау қағидаларын әзірлеуді тапсырған. Қағидаларда мыналар көзделуі тиіс:

  • жеке секторды газдандыру, субсидиялау және ынталандыру шараларын қарастыру;
  • қоғамдық тамақтану орындары мен шағын қазандықтарда қатты отынды пайдалануға тыйым салу;
  • нысандарды орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне қосуды ынталандыру;
  • қоғамдық көлік пен таксилерді электр және газ отынына көшіру;
  • ҚМЖ кезеңінде "жұп-тақ күн" жүйесі бойынша қозғалысты шектеу және экологиялық аймақтарға бөлу;
  • өнеркәсіптік аймақтар маңында жасыл белдеулер құру.

"Жұп-тақ күн" жүйесіне қатысты тармақ қазақстандықтардың ерекше назарын аударды. Осыған байланысты редакция Алматыда мұндай жүйе енгізіле ме деген сауал жолдаған.

Алматы қаласының Экология және қоршаған орта басқармасының мәліметінше, қалада атмосфералық ауаны қорғау қағидалары 2025 жылғы 30 желтоқсанда қабылданған. Құжатта ҚМЖ кезеңінде көлік қозғалысын жұп және тақ күндер бойынша шектеу қарастырылмаған. Сонымен қатар, басқарманың хабарлауынша, қазіргі уақытта мұндай өзгерістер енгізу мәселесі қаралып жатқан жоқ.

Ведомство өкілдері Алматы елімізде атмосфералық ауаны қорғау қағидаларын алғаш болып әзірлеген қала екенін атап өтті. Оның тәжірибесі негізінде басқа қалаларға да тиісті құжаттарды әзірлеу тапсырылған.

Айта кетейік, аталған қағидаларға сәйкес Алматыда ластаушы заттардың шығарындылары төмен аймақ құру жоспарланған.

Оқи отырыңыз
Жұп және тақ - Қырғызстанда кептеліспен күресудің жаңа әдісін ұсынды
12:49, 23 шілде 2024
Жұп және тақ - Қырғызстанда кептеліспен күресудің жаңа әдісін ұсынды
Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды
21:06, 14 қараша 2025
Батыс Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу қойылды
Еліміздің екі өңіріндегі жол учаскелерінде көлік қозғалысына шектеу енгізілді
14:40, 08 ақпан 2025
Еліміздің екі өңіріндегі жол учаскелерінде көлік қозғалысына шектеу енгізілді
