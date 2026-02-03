3 ақпандағы сауда-саттықта доллар тағы арзандады
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 503,44 теңгені құрап, 1,73 теңгеге төмендеді.
Ресей рублінің бағамы 6,54 теңгеге дейін арзандады (-0,05).
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 72,60 теңге болды (+0,03).
Айырбастау пункттерінде доллар 503,4–505,5 теңге аралығында сатып алынып/сатылуда, еуро – 594,3–598,7 теңге, рубль – 6,46–6,58 теңге.
Сонымен қатар, 3 ақпанда әлемдік нарықта мұнай бағасы да төмендеді.
Лондондағы ICE биржасында Brent маркалы мұнай баррелінің бағасы 0,26 долларға арзандап, 66,04 долларды құрады.
Нью-Йорктегі NYMEX биржасында Light маркалы мұнай бағасы 0,2 долларға төмендеп, баррелі 61,94 доллар болды.
Таңертең Ұлттық банк доллар бағамын 505,17 теңге, еуроны – 599,54 теңге, рубльді – 6,59 теңге деңгейінде белгілеген еді.