Қаржы

28 қарашадағы саудада доллар тағы 4 теңгеге арзандады

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.11.2025 15:49 Фото: freepik
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2025 жылдың 28 қарашасында, 15:30-дағы сауда қорытындысы бойынша шетел валюталары бойынша күндізгі сауда аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда нәтижесінде доллардың орташа бағамы тағы 4,25 теңгеге төмендеп, 512,53 теңгені құрады.

Басқа валюталардың бағамы да аздап төмендеді:

  • Ресей рублі — 6,57 теңге (-0,03);
  • Қытай юані таңертеңгі саудада — 72,84 теңге (-0,40).

Валюта айырбастау орындарында доллар 511,3–515 теңге аралығында сатып алынып, сатылып жатыр. Еуро — 590,5–597,5 теңге, рубль — 6,44–6,57 теңге.

Әлемдік нарықта мұнай бағасы өсуде

28 қарашадағы саудада мұнай құнының бірқалыпты өсуі байқалды:

Brent маркалы мұнайдың ақпан айындағы фьючерстері 0,35% өсіп, 63,09 долларды құрады;

WTI мұнайының қаңтар айындағы фьючерстері 0,73% қымбаттап, 59,08 долларға жетті.

Ұлттық банктің ресми бағамдары

Таңертең ҚР Ұлттық банкі төмендегі ресми бағамдарды бекітті:

доллар — 516,86 теңге;

еуро — 598,68 теңге;

рубль — 6,58 теңге.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
