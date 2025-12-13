Жауын-шашын, боран және екпінді жел: синоптиктер 14 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын ұсынды
Сурет: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК Қазақстан аумағы бойынша 2025 жылғы 14 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжам бойынша, жексенбі күні Қазақстанның басым бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады.
"Елдің батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде жауын-шашын, негізінен қар мол түседі. Республика бойынша тұман, көктайғақ, жел күшейеді және боран соғады", - делінген "Қазгидромет" РМК хабарламасында.
Сондай-ақ бес өңірде желдің екпіні секундына 30 метрге дейін және одан да жоғары болуы мүмкін. Атап айтқанда:
- Батыс Қазақстан облысында;
- Атырау облысында;
- Маңғыстау облысында;
- Ақтөбе облысында;
- Қостанай облысында.
