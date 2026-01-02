Қар мен боран: синоптиктер сенбі күнге арналған ауа райын болжамын ұсынды
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
"Қазгидромет" 2026 жылғы 3 қаңтарға арналған Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, сенбі күні республиканың басым бөлігінде жауын-шашын күтіледі.
"Республиканың көп бөлігі циклонның және оған байланысты атмосфералық фронттардың әсерінде болады. Соның салдарынан қар, боран, ал елдің оңтүстігінде жауын-шашын жауады", – деп мәлімдеді "Қазгидромет" РМК.
Елдің оңтүстік-батысында, шығысында және оңтүстік-шығысында жауын-шашынсыз ауа райы болжанады.
Сондай-ақ республика бойынша тұман, көктайғақ және желдің күшеюі күтіледі.
Бұған дейін 2026 жылдың 2 қаңтарында еліміздің бес қаласында ауа сапасының нашарлауы күтілетіндігін жазғанбыз.
