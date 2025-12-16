Қалың қар мен көктайғақ: синоптиктер 17 желтоқсандағы ауа райын ұсынды
"Қазгидромет" РМК 2025 жылғы 17 желтоқсанға арналған Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес, еліміздің басым бөлігінде ауа райының тұрақсыз сипаты сақталады. Қар жауып, боран соғады, ал елдің шығысында қалың қар күтіледі.
Оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын түседі, кей жерлерде жауын-шашын мол болып, көктайғақ пайда болады және жел күшейеді.
Сондай-ақ республика аумағында тұман түсуі мүмкін.
