#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
519.61
610.13
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
519.61
610.13
6.54
Қоғам

Қалың қар мен көктайғақ: синоптиктер 17 желтоқсандағы ауа райын ұсынды

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.12.2025 16:38 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК 2025 жылғы 17 желтоқсанға арналған Қазақстан аумағы бойынша жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, еліміздің басым бөлігінде ауа райының тұрақсыз сипаты сақталады. Қар жауып, боран соғады, ал елдің шығысында қалың қар күтіледі.

Оңтүстік және оңтүстік-шығыс өңірлерде жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын түседі, кей жерлерде жауын-шашын мол болып, көктайғақ пайда болады және жел күшейеді.

Сондай-ақ республика аумағында тұман түсуі мүмкін.

Бұған дейін Қостанайда қар құрсауында қалып қойған үш адам құтқарылғанын жазғанбыз,

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
"Қалың қар жауып, қатты жел соғады". Дүйсенбіге арналған ауа райы болжамы
16:42, 14 желтоқсан 2025
"Қалың қар жауып, қатты жел соғады". Дүйсенбіге арналған ауа райы болжамы
Қар, үсік: "Қазгидромет" 17 қазандағы ауа райына болжам ұсынды
18:50, 16 қазан 2025
Қар, үсік: "Қазгидромет" 17 қазандағы ауа райына болжам ұсынды
Жауын-шашын, боран және екпінді жел: синоптиктер 14 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын ұсынды
16:25, 13 желтоқсан 2025
Жауын-шашын, боран және екпінді жел: синоптиктер 14 желтоқсанға арналған ауа райы болжамын ұсынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: