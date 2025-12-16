Қостанайда қар құрсауында қалып қойған үш адам құтқарылды
Қостанай облысының Қарасу ауданында қар құрсауында қалған үш азаматқа құтқарушылардың көмегі қажет болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Құтқарушылар оқиға орнына жол талғамайтын "Трэкол" көлігімен жедел келіп, жеңіл автокөліктен үш жолаушыны құтқарды. Құтқару орнына жету үшін құтқарушылар 90 шақырымды еңсеруге мәжбүр болды. Құтқарылғандар Есіл қаласына жеткізілді. Оларға медициналық көмек қажет болмады.
"Оқиға орнына келген құтқарушылар адамдарды эвакуациялап, оларды С. Серік атындағы мектеп-интернаттың жылыту пунктіне орналастырды,- делінген ақпаратта.
ТЖМ азаматтарға қыс мезгілінде сақтық шараларын сақтау және жолдардағы ықтимал қолайсыз жағдайларға дайын болу қажеттігін ескертеді.
Бұған дейін Ақмола облысында қар құрсауында қалған алты адам құтқарылғанын жазғанбыз.
