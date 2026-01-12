Қарағанды облысында қар құрсауында қалып кеткен 12 адам құтқарылды
Сурет: видеодан алынды
Қарағанды облысына қарасты Осакаровка ауданында қалың қар жауып, айналаның көріну деңгейінің нашарлауына байланысты ішінде 12 адам, оның ішінде үш бала болған бес жеңіл көлік қар құрсауында қалып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқиға орнына өтімділігі жоғары техникамен жеткен құтқарушылар адамдарды жақын маңдағы елдімекенге эвакуациялады.
"Оларға медициналық көмек қажет болған жоқ. ТЖМ азаматтарды дауылды ескертулерді ескеруге және ауа райы нашарлаған жағдайда елді мекендерден тыс жерлерге шықпауға шақырады", делінген хабарламада.
"Біз сағат күндізгі 12 жарымнан бастап кешкі жетіге дейін қар құрсауында - жолда қалып кеттік. Соңғы сағаттарда қатты қобалжып, өз өміріміз, бала-шағамыз үшін қорқа бастадық. Сіздерді көргенде қатты қуанып кеттік. Алғысыз шексіз", - дейді көзіне жас алған, эвакуацияланған балалардың бірінің анасы құтқарушыларға өз алғысын жеткізе отырып.
Бұған дейін бүгін, 13 қаңтарда Өскемен — Семей тас жолының 13-шақырымынан бастап Абай облысының әкімшілік шекарасына дейін 80-нен астам автокөліктен тұратын колоннаға полицейлер жол көрсетіп, өздерімен бірге ілестіріп жүргенін жазғанбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript