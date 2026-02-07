#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Оқиғалар

Ақмола облысында қар құрсауында қалып кеткен бес адам құтқарылды

Жолда қалып кету, қар құрсауы, Ақмола облысы, жеңіл көлік, бес адам, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.02.2026 10:34 Сурет: freepik
Ақмола облысы Софиевка ауылының маңында жолаушылары бар жеңіл автокөлік қар құрсауында қалып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 7 ақпанда ҚР ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады:

"Оқиға орнына келген құтқарушылар жолаушыларды жақын маңдағы елдімекенге эвакуациялады. Медициналық көмекке ешкім мұқтаж болған жоқ".

Төтенше жағдай туындаған жағдайда 112 нөміріне қоңырау шалу сұралады.

Бұған дейін Екібастұзда мұз жарылып, балықшылар Delica көлігімен суға түсіп кеткені хабарланған.

Оқи отырыңыз
