Ақмола облысында қар құрсауында қалып кеткен бес адам құтқарылды
Сурет: freepik
Ақмола облысы Софиевка ауылының маңында жолаушылары бар жеңіл автокөлік қар құрсауында қалып кеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылғы 7 ақпанда ҚР ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады:
"Оқиға орнына келген құтқарушылар жолаушыларды жақын маңдағы елдімекенге эвакуациялады. Медициналық көмекке ешкім мұқтаж болған жоқ".
Төтенше жағдай туындаған жағдайда 112 нөміріне қоңырау шалу сұралады.
Бұған дейін Екібастұзда мұз жарылып, балықшылар Delica көлігімен суға түсіп кеткені хабарланған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript