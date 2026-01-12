ШҚО-дағы көктайғақ: полицейлер жол бастап, көп көліктің қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етті
Өскемен — Семей тас жолының 13-шақырымынан бастап Абай облысының әкімшілік шекарасына дейін 80-нен астам автокөлікке полицейлер жол көрсетіп, өздерімен бірге ілестіріп жүрді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Өңірлік ПД баспасөз қызметінің хабарлауынша, жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жол-көлік оқиғаларының алдын алу мақсатында ШҚО ПД патрульдік полиция батальоны көлік жүргізушілерінің қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз етті.
"Қозғалыс барысында қызметкерлер жылдамдық режимінің сақталуын қадағалап, жолдағы қауіпсіздік талаптарының орындалуын қамтамасыз етті. Полиция қызметкерлерінің үйлесімді әрі кәсіби іс-қимылының нәтижесінде колонна жолдың күрделі учаскелерінен ешбір оқыс оқиғасыз өтті. Полиция жүргізушілерді жол қозғалысы қағидаларын қатаң сақтауға және ұйымдастырылған колоннаға ілесіп жүру кезінде тәртіп сақшыларының заңды талаптарын орындауға шақырады", делінген хабарламада.
Бұған дейін аталған жол учаскесінің жабық болғаны нақтыланады.
Айта кетсек, Шығыс Қазақстан облысында қар жауып, бұрқасын жүретіні, көктайғақ болатыны, ал түнде облыстың солтүстігінде, шығысында қалың қар түсетіні болжанған. Синоптиктердің айтуынша, 13 қаңтарда облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, түндегі екпіні 23 м/с дейін жетеді.
